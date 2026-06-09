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Gold Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में फ‍िर से जंग की आहट, सुबह-सुबह सोना हो गया क्रैश; आज ग‍िरकर क्‍या रह गया रेट?

Sone Chandi Ke Rate: जब से अमेर‍िकी जॉब मार्केट का आंकड़ा उम्‍मीद से बेहतर आया है. सोने-चांदी के दाम में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला जारी है. सोमवार सुबह ग‍िरावट देखे जाने के बाद आज फ‍िर दोनों कीमती धातुएं फ‍िर से धड़ाम हो गईं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:30 AM IST
Gold Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में फ‍िर से जंग की आहट, सुबह-सुबह सोना हो गया क्रैश; आज ग‍िरकर क्‍या रह गया रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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