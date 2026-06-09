Gold Silver Price Today: इजरायल और ईरान की जंग एक फ‍िर भड़क गई है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर हमला कर द‍िया है. यह यह जंग आगे बढ़ी तो इंटरनेशनल मार्केट के हालात और ज्‍यादा खराब हो सकते हैं. म‍िड‍िल ईस्‍ट में जब से जंग शुरू हुई है तब से सोने और चांदी के दाम पर ग्रहण सा लग गया है. उसके बाद से ही दोनों के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में सोना और चांदी दोनों ही अपने र‍िकॉर्ड लेवल पर थे. लेक‍िन उसके बाद 28 फरवरी को इजरायल ने ईरान पर हमला क‍िया तो बाजार की अन‍िश्‍च‍ितता और क्रूड में तेजी के बाद दाम में ग‍िरावट आनी शुरू हो गई. ग्‍लोबल मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में आज फ‍िर ग‍िरावट देखी जा रही है.