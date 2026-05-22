Gold Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर चल रहा हो. लेक‍िन पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने बुधवार को 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' खोले जाने का इशारा क‍िया तो बाजार को लगा क‍ि सबकुछ ठीक होने वाली है. इसका असर यह हुआ क‍ि दो द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में तेजी देखी गई. लेक‍िन गुरुवार शाम‍ को ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने माहौल एकदम बदल द‍िया. खामेनेई ने कहा क‍ि हाई एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान देश से बाहर नहीं जाने देंगे. इसके बाद क्रूड में तेजी और सोने में ग‍िरावट देखी गई. इंटरनेशनल मार्केट में शुक्रवार सुबह सोना 23 डॉलर प्रत‍ि ग‍िरकर 4520 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गया.

प‍िछले तीन द‍िन में जंग को लेकर अमेर‍िका और ईरान की तरफ से आ रहे बयानों के बाद सोने और चांदी के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर उठापटक देखी जा रही है. भारतीय बाजार में भी गुरुवार को ग‍िरावट देखी गई. गुरुवार शाम को घरेलू बाजार में सोना लाल न‍िशान के साथ बंद हुआ था. इंटरनेशल मार्केट में शुक्रवार सुबह सोने का दाम 23 डॉलर प्रत‍ि औंस की ग‍िरावट के साथ 4,520 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. सोने के दाम में प‍िछले तीन महीने के दौरान क‍ितनी ग‍िरावट देखी गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि जनवरी 2026 में सोना चढ़कर 5500 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया था.

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ग‍िरकर क्‍या रह गया सोने और चांदी का रेट

कॉमेक्‍स पर भी शुक्रवार सुबह सोने और चांदी दोनों के दाम में ग‍िरावट देखी गई. यहां पर सोना 17 डॉलर ग‍िरकर 4,525 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेड करता देखा गया. इसके अलावा चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. भारत सरकार ने प‍िछले द‍िनों रुपये को मजबूती देने और देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार बचाने के ल‍िए सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत कर द‍िया. इसके बाद सोने का दाम एक ही द‍िन में 10 हजार रुपये से ज्‍यादा चढ़ गया था.

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24 K, 23 K और 22 K के रेट

घरेलू बाजार की बात करें तो गुरुवार शाम के समय सोने और चांदी के रेट में ग‍िरावट देखी गई थी. www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 158538 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना टूटकर 157903 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 145221 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. चांदी करीब 3000 रुपये ग‍िरकर 264679 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.