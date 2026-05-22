Advertisement
trendingNow13225306
Hindi Newsबिजनेससीजफायर के बीच खामेनेई ने द‍िया ऐसा बयान...द‍िन न‍िकलते ही धड़ाम हो गया सोना; चेक करें लेटेस्‍ट रेट

सीजफायर के बीच खामेनेई ने द‍िया ऐसा बयान...द‍िन न‍िकलते ही धड़ाम हो गया सोना; चेक करें लेटेस्‍ट रेट

Gold Silver Price: ट्रंप और खामेनेई की तरफ से द‍िये जाने वाले बयान के बाद तो यही लग रहा है क‍ि दोनों देशों में अभी शांत‍ि पर सहमत‍ि बनने वाली नहीं है. इसका असर यह हुआ क‍ि सोने और चांदी दोनों के ही दम में ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 22, 2026, 08:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Gold Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच भले ही सीजफायर चल रहा हो. लेक‍िन पर्दे के पीछे दोनों देशों के बीच सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने बुधवार को 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' खोले जाने का इशारा क‍िया तो बाजार को लगा क‍ि सबकुछ ठीक होने वाली है. इसका असर यह हुआ क‍ि दो द‍िन की ग‍िरावट के बाद सोने में तेजी देखी गई. लेक‍िन गुरुवार शाम‍ को ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने माहौल एकदम बदल द‍िया. खामेनेई ने कहा क‍ि हाई एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान देश से बाहर नहीं जाने देंगे. इसके बाद क्रूड में तेजी और सोने में ग‍िरावट देखी गई. इंटरनेशनल मार्केट में शुक्रवार सुबह सोना 23 डॉलर प्रत‍ि ग‍िरकर 4520 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गया.

प‍िछले तीन द‍िन में जंग को लेकर अमेर‍िका और ईरान की तरफ से आ रहे बयानों के बाद सोने और चांदी के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर उठापटक देखी जा रही है. भारतीय बाजार में भी गुरुवार को ग‍िरावट देखी गई. गुरुवार शाम को घरेलू बाजार में सोना लाल न‍िशान के साथ बंद हुआ था. इंटरनेशल मार्केट में शुक्रवार सुबह सोने का दाम 23 डॉलर प्रत‍ि औंस की ग‍िरावट के साथ 4,520 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. सोने के दाम में प‍िछले तीन महीने के दौरान क‍ितनी ग‍िरावट देखी गई, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं क‍ि जनवरी 2026 में सोना चढ़कर 5500 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया था.

यह भी पढ़ें: सोना महंगा, लोग धड़ल्‍ले से ले रहे गोल्‍ड लोन...तेजी से क्‍यों बढ़ रहा यह क्रेज?

Add Zee News as a Preferred Source

ग‍िरकर क्‍या रह गया सोने और चांदी का रेट

कॉमेक्‍स पर भी शुक्रवार सुबह सोने और चांदी दोनों के दाम में ग‍िरावट देखी गई. यहां पर सोना 17 डॉलर ग‍िरकर 4,525 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेड करता देखा गया. इसके अलावा चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. भारत सरकार ने प‍िछले द‍िनों रुपये को मजबूती देने और देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार बचाने के ल‍िए सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत कर द‍िया. इसके बाद सोने का दाम एक ही द‍िन में 10 हजार रुपये से ज्‍यादा चढ़ गया था.

यह भी पढ़ें: टाइम पर नहीं चुकाई EMI, तो क्या जब्त होगा फोन? RBI ग्राहकों के लिए लाया गुड न्यूज!

24 K, 23 K और 22 K के रेट

घरेलू बाजार की बात करें तो गुरुवार शाम के समय सोने और चांदी के रेट में ग‍िरावट देखी गई थी. www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 158538 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना टूटकर 157903 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 145221 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. चांदी करीब 3000 रुपये ग‍िरकर 264679 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold PriceSilver price

Trending news

दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना का लाइव लोकेशन
pathankot news
दबोचा गया देश का गद्दार, कैमरे लगाकर पाकिस्तान भेजता था सेना का लाइव लोकेशन
हीटवेव से तप रही धरती: 24 घंटे में राहत आ रही, दिल्ली से बिहार तक मौसम का अलर्ट है
Monsoon 2026
हीटवेव से तप रही धरती: 24 घंटे में राहत आ रही, दिल्ली से बिहार तक मौसम का अलर्ट है
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
AIR INDIA
फिर घटना का शिकार एयर इंडिया फ्लाइट! लैंडिंग से पहले इंजन में लगी आग
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
100 years of Essel Group
बिजनेस के साथ इमोशन ठीक नहीं...एस्सेल ग्रुप के 100 साल होने पर बोले डॉ. सुभाष चंद्रा
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
West Bengal news
बंगाल में उपद्रवियों की खैर नहीं, 20 जून तक बनी रहेंगी CAPF की 500 कंपनियां
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
West Bengal
'गाय कुर्बानी का हिस्सा नहीं', बकरीद से पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
weather update
दहकता ‘तंदूर’ बनेगा उत्तर भारत, आज झुलसाएगी 46°C की आग; IMD ने बताया कब मिलेगी राहत
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
India nteresting facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो पूरी दुनिया में उगाता सबसे ज्यादा पपीता, कहलाता ‘पपीता कैपिटल’
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
DNA
क्या नॉर्वे में 140 करोड़ भारतीयों का अपमान ‘कार्टून’ कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है?
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान
Punjab news in hindi
ब्लड शुगर पहुंच चुका था 550 के पार, 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' ने बचाई बुजुर्ग की जान