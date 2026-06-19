Gold-Silver Price Update: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद दोनों के बीच की जंग थम गई है. लेक‍िन इस एग्रीमेंट के बाद सोने-चांदी के रेट में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर सोना ग‍िरकर 4200 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेड कर रहा है. दूसरी तरफ फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर को प‍िछले स्‍तर पर ही बरकरार रखने से भी बाजार को झटका लगा है. डील होने के बाद आज गोल्‍ड और स‍िल्‍वर के रेट में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट देखी गई. यूएस और ईरान की बातचीत के बाद सहमत‍ि बनने की खबर आई तो दाम में लगातार तीन द‍िन तक तेजी देखी गई. लेक‍िन आज दोनों कीमती धातुओं के रेट में लगातार दूसरे द‍िन ग‍िरावट देखी जा रही है.