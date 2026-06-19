Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Gold Price: बाजार को रास नहीं आ रही अमेर‍िका-ईरान की डील? लगातार दूसरे द‍िन धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी

Gold Price: बाजार को रास नहीं आ रही अमेर‍िका-ईरान की डील? लगातार दूसरे द‍िन धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी

Gold Price 19th June: न‍िवेशकों को उम्‍मीद थी क‍ि यूएस-ईरान की डील हुई तो सोने-चांदी में तेजी आएगी. लेक‍िन दोनों देशों के बीच समझौता होने के बाद इसमें लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:22 AM IST
Gold Price: बाजार को रास नहीं आ रही अमेर‍िका-ईरान की डील? लगातार दूसरे द‍िन धड़ाम हुआ सोना; चांदी भी टूटी
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बाजार को रास नहीं आ रही अमेर‍िका-ईरान की डील? लगातार दूसरे द‍िन धड़ाम हुआ सोना
Gold Price5 min ago
2
FIFA World Cup 20265 min ago
3
Shivsena10 min ago
4
samudrik shastra20 min ago
5
New York22 min ago