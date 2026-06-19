Gold-Silver Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद दोनों के बीच की जंग थम गई है. लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद सोने-चांदी के रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर सोना गिरकर 4200 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है. दूसरी तरफ फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को पिछले स्तर पर ही बरकरार रखने से भी बाजार को झटका लगा है. डील होने के बाद आज गोल्ड और सिल्वर के रेट में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई. यूएस और ईरान की बातचीत के बाद सहमति बनने की खबर आई तो दाम में लगातार तीन दिन तक तेजी देखी गई. लेकिन आज दोनों कीमती धातुओं के रेट में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी जा रही है.
डील की खबर से भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है. गुरुवार को भी सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ. लेकिन शुक्रवार सुबह सोने-चांदी के दाम में गिरावट हावी रही. शुक्रवार सुबह कॉमेक्स (comex) पर सोना 41 डॉलर प्रति औंस गिरकर 4,204 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी में एक डॉलर से भी ज्यादा की कमजोरी देखी गई और यह 65 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है. गुरुवार को एमसीएक्स (MCX) और बुलियन मार्केट में भी सोने-चांदी में गिरावट देखी गई. दोनों कीमती धातुओं में गिरावट का सिलसिला पिछले कुछ दिन से जारी है.
फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर को पुराने ही स्तर पर बरकरार रखे जाने के बाद बाजार में गिरावट देखी जा रही है. पिछले दिनों जॉब मार्केट के आंकड़े आने के बाद भी गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी. उस समय सोना गिरकर 4100 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर पहुंच गया था. वहां से रिकवरी के बाद रेट ने फिर से 4300 डॉलर प्रति औंस के लेवल को पार किया. लेकिन अब फिर से इसमें कमजोरी देखी जा रही है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम में होने वाली उठापटक का असर घरेलू बाजार पर साफ देखा जाता है.
इंटरनेशनल मार्केट में आ रही गिरावट से घरेलू बाजार भी खुद को नहीं बचा सका. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी रेट के अनुसार गुरुवार शाम को सोना और चांदी लाल निशान के साथ बंद हुए. IBJA एक दिन में दो बार (12 बजे और शाम 5 बजे) सोने-चांदी के रेट जारी करता है. https://ibjarates.com/ के अनुसार गुरुवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 148093 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 23 कैरेट गोल्ड का रेट 147500 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 135653 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड 111070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 240191 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
कुछ ही दिन पहले सरकार ने दोनों धातुओं के बेस इंपोर्ट प्राइस में इजाफा किया है. CBIC के नोटिफिकेशन के अनुसार सोने के बेस इम्पोर्ट प्राइस 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गया. चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में 83 डॉलर प्रति किलो का इजाफा किया गया. इससे पहले सरकार ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के उद्देश्य से सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) भी बढ़ाई थी.
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें.)