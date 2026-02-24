Gold-Silver Rate: 3 हफ्ते से महंगाई का रिकॉर्ड बना रहा सोना अचानक क्यों हुआ धड़ाम ? होली से पहले चांदी भी हुई सस्ती, खरीदारी का सही मौका या इंतजार करें

Gold Silver Price Today: टैरिफ पर अमेरिका में शुरू हुए नए बवाल, ईरान के साथ तेज होती जंग के आसार के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी है. कल तक जो सोना भाग रहा था, जो बीते 3 हफ्तों से रिकॉर्ड बना रहा था, आज उसमें गिरावट आई है. MCX पर सोने के भाव में 0.25% की गिरावट आई. चांदी के रेट 2.12 फीसदी गिर गए. होली से पहले सोने के रेट में आई कमी ने लोगों को खरीदारी का मौका दे दिया है.

24 फरवरी को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज(MCX) पर 2 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी वाले गोल्ड के भाव 1204 रुपये गिरकर 160394 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. जबकि 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी फिसलकर 263917 प्रति किलोग्राम पर आ गई. घरेलू बाजार की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाला सोना सस्ता हो गया. सरकार के ₹11000000000 तो LIC के ₹3400000000 खा गया IDFC फर्स्ट बैंक,आपका भी है खाता तो क्या करें, क्या नहीं?

- 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 159503 रुपये से सस्ती होकर 159241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.

- 22 कैरेट वाला सोना गिरकर 145865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 119431 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.

- 1 किलो चांदी 266535 रुपये से गिरकर 262912 रुपये पर पहुंच गई है.

आज अचानक क्यों सस्ता हो गया सोना-चांदी

सोने चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ग्लोबल ट्रेड, मार्केट सेंटीमेंट जैसे फैक्टर्स से घटते-बढ़ते रहते हैं. आज ग्लोबल मार्केट के दबाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमत में गिरावट आई है. अमेरिकी टैरिफ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों के फैसलों पर नजरें टिकी है.जिस तरह से बीते कुछ दिनों से दोनों ही मेटल्स में तेजी जारी थी, उसके बाद आज ग्लोबल मार्केट में निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिसके चलते आज भाव गिरे हैं.

क्या अभी गिरेगा सोना या होगा महंगा ?

सोने-चांदी की कीमतों में भले ही मुनाफावसूली के चलते गिरावट आई है, लेकिन इसका ग्राफ अभी चढ़ने वाला है. जिस तरह से वैश्विक हालात बने हुए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है और टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां खुलकर सामने नहीं आई है, ऐसे में अभी सोने-चांदी में वोलैटिलिटी देखने को मिलेगी. सेफ हैवन की तलाश में निवेशक सोने-चांदी की खरीदारी करेंगे, मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी. वहीं दूसरी ओर बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग से कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.

क्या अभी सोना खरीदने का सही मौका है ?

अधिकांश मार्केट एक्सपर्ट यही मानते हैं कि सोना-चांदी खरीदने के लिए अभी थोड़ी-थोड़ी खरीदारी की नीति अपनाए. अगर आपके घरों में शाही-ब्याह है और गहने खरीदने हैं तो बेहतर है कि किस्तों में खरीदारी करें. सोने-चांदी के हर दिन बदलती कीमतों में ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा. हालांकि अगर आप निवेशक है तो निवेश से पहले किसी मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

इस साल कितना महंगा हुआ सोना ?

बीते साल 2025 में सोने की कीमत में 57000 रुपये तो चांदी की कीमत में करीब 1.50 लाख रुपये की बढ़त दर्ज की गई थी. इस साल यानी 2026 की बात करें तो गोल्ड में अब तक 26000 रुपए की तेजी और चांदी में 36000 रुपए की बढ़त आई है.