Advertisement
trendingNow13121556
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Rate: 3 हफ्ते से महंगाई का रिकॉर्ड बना रहा सोना अचानक क्यों हुआ धड़ाम ? होली से पहले चांदी भी हुई सस्ती, खरीदारी का सही मौका या इंतजार करें

Gold-Silver Rate: 3 हफ्ते से महंगाई का रिकॉर्ड बना रहा सोना अचानक क्यों हुआ धड़ाम ? होली से पहले चांदी भी हुई सस्ती, खरीदारी का सही मौका या इंतजार करें

Gold price Today:   सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छा मौका है. तीन हफ्ते से लगातार महंगे हो रहे सोने-चांदी में आज गिरावट आई है. सोना सस्ता हो गया है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 24, 2026, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Rate: 3 हफ्ते से महंगाई का रिकॉर्ड बना रहा सोना अचानक क्यों हुआ धड़ाम ? होली से पहले चांदी भी हुई सस्ती, खरीदारी का सही मौका या इंतजार करें

Gold Silver Price Today:  टैरिफ पर अमेरिका में शुरू हुए नए बवाल, ईरान के साथ तेज होती जंग के आसार के बीच सोने-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी है. कल तक जो सोना भाग रहा था, जो बीते 3 हफ्तों से रिकॉर्ड बना रहा था, आज उसमें गिरावट आई है. MCX पर सोने के भाव में 0.25% की गिरावट आई. चांदी के रेट 2.12 फीसदी गिर गए. होली से पहले सोने के रेट में आई कमी ने लोगों को खरीदारी का मौका दे दिया है.  

 24 फरवरी को  मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज(MCX) पर 2 अप्रैल 2026 की एक्सपायरी वाले गोल्ड के भाव 1204 रुपये गिरकर 160394 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. जबकि 5 मार्च 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी फिसलकर 263917 प्रति किलोग्राम पर आ गई. घरेलू बाजार की बात करें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाला सोना सस्ता हो गया.  सरकार के ₹11000000000 तो LIC के ₹3400000000 खा गया IDFC फर्स्ट बैंक,आपका भी है खाता तो क्या करें, क्या नहीं?

- 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 159503 रुपये से सस्ती होकर 159241 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

- 22 कैरेट वाला सोना गिरकर 145865 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. 
- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 119431 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.  
- 1 किलो चांदी 266535 रुपये से गिरकर 262912 रुपये पर पहुंच गई है.  

आज अचानक क्यों सस्ता हो गया सोना-चांदी 

सोने चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ग्लोबल ट्रेड, मार्केट सेंटीमेंट जैसे फैक्टर्स से घटते-बढ़ते रहते हैं.  आज ग्लोबल मार्केट के दबाव और निवेशकों की मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमत में गिरावट आई है. अमेरिकी टैरिफ को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों के फैसलों पर नजरें टिकी है.जिस तरह से बीते कुछ दिनों से दोनों ही मेटल्स में तेजी जारी थी, उसके बाद आज  ग्लोबल मार्केट में निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिसके चलते आज भाव गिरे हैं.   

क्या अभी गिरेगा सोना या होगा महंगा ? 

सोने-चांदी की कीमतों में भले ही मुनाफावसूली के चलते गिरावट आई है, लेकिन इसका ग्राफ अभी चढ़ने वाला है. जिस तरह से वैश्विक हालात बने हुए हैं, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन है और टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां खुलकर सामने नहीं आई है, ऐसे में अभी सोने-चांदी में वोलैटिलिटी देखने को मिलेगी. सेफ हैवन की तलाश में निवेशक सोने-चांदी की खरीदारी करेंगे, मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी. वहीं दूसरी ओर बीच-बीच में प्रॉफिट बुकिंग से कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है.  

क्या अभी सोना खरीदने का सही मौका है ? 

अधिकांश मार्केट एक्सपर्ट यही मानते हैं कि सोना-चांदी खरीदने के लिए अभी थोड़ी-थोड़ी खरीदारी की नीति अपनाए. अगर आपके घरों में शाही-ब्याह है और गहने खरीदने हैं तो बेहतर है कि किस्तों में खरीदारी करें. सोने-चांदी के हर दिन बदलती कीमतों में ऐसा करना आपके लिए बेहतर होगा. हालांकि अगर आप निवेशक है तो निवेश से पहले किसी मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.  

इस साल कितना महंगा हुआ सोना  ? 

बीते साल 2025 में सोने की कीमत में 57000 रुपये तो चांदी की कीमत में करीब 1.50 लाख रुपये की बढ़त दर्ज की गई थी. इस साल यानी 2026 की बात करें तो गोल्ड में अब तक 26000 रुपए की तेजी और चांदी में 36000 रुपए की बढ़त आई है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक