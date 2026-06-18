इंटरनेशनल मार्केट में आ रही तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को म‍िलता है. इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) की तरफ से जारी रेट के अनुसार बुधवार शाम को सोना और चांदी हरे न‍िशान के साथ बंद हुए. IBJA की तरफ से द‍िन में दो बार 12 बजे और शाम 5 बजे रेट जारी क‍िये जाते हैं. https://ibjarates.com/ के अनुसार बुधवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना महंगा होकर 150148 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा 23 कैरेट गोल्‍ड का रेट 149547 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्‍ड का रेट 137536 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्‍ड चढ़कर 112611 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 247688 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गया.