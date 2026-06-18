Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /Gold Price: तीन द‍िन से चल रही तेजी की न‍िकली हवा...डील पर साइन होने के बाद सोना धड़ाम; जान‍िए 24K का रेट

Gold Price: तीन द‍िन से चल रही तेजी की न‍िकली हवा...डील पर साइन होने के बाद सोना धड़ाम; जान‍िए 24K का रेट

Gold Price 18th June: अमेर‍िका और ईरान ने शांत‍ि समझौते पर फ्रांस में साइन कर द‍िये हैं. दूसरी तरफ फेड र‍िजर्व ने ब्‍याज दर को पुराने ही लेवल पर बरकरार रखा है. इस बीच सोने के दाम में गुरुवार सुबह बड़ी ग‍िरावट देखी गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 18, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:52 AM IST
Gold Price: तीन द‍िन से चल रही तेजी की न‍िकली हवा...डील पर साइन होने के बाद सोना धड़ाम; जान‍िए 24K का रेट
Image Credit: file pic

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET Paper Leak या सिर्फ एक डिजिटल धोखा? जानिए टेलीग्राम स्कैम की पूरी इनसाइड स्टोरी
neet paper leak6 min ago
2
Steven Schwartz6 min ago
3
ncpi6 min ago
4
Gold Price7 min ago
5
Delhi Monsoon9 min ago