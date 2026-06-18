Gold-Silver Price Update: तीन महीने से भी ज्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच डील पर साइन हो गए हैं. दोनों देशों के बीच जब शांति समझौते पर सहमति बनने की खबर आई तो इसके बाद सोने और चांदी के रेट में लगातार तीन दिन तक तेजी देखी गई. लेकिन आज दोनों कीमती धातु के रेट में फिर से गिरावट देखी जा रही है. डील की खबर आने के बाद शेयर बाजार गुलजार है और बुधवार को लगातार तीसरे दिन चढ़कर बंद हुआ. गुरुवार सुबह कॉमेक्स (comex) पर सोना 35 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा टूटकर 4,345 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. इसी तरह चांदी करीब एक डॉलर गिरकर 70 डॉलर प्रति औंस पर आ गई.
अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर आई तो सोमवार (15 जून) सुबह सोने का दाम चढ़ गया. इसके बाद लगातार दो दिन तक इसमें तेजी देखी गई. लेकिन आज चौथे दिन गुरुवार सुबह इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है. फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किये जाने के बाद आज बाजार में गिरावट देखी जा रही है. पिछले दिनों जब अमेरिकी जॉब मार्केट के आंकड़े आए तो सोने-चांदी दोनों में ही जबरदस्त गिरावट देखी गई और गोल्ड टूटकर 4100 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. इंटरनेशनल लेवल पर दाम में होने वाली उठा-पटक का असर घरेलू बाजार पर देखने को मिलता है.
आपको बता दें इस साल की शुरुआत में सोना अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. उस समय इंटरनेशनल मार्केट में कीमत चढ़कर 5600 डॉलर प्रति औंस के करीब पहुंच गई थी. भारतीय बाजार में भी सोने का रेट 1.92 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. अब पिछले दिनों यह 4100 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया था. इसके बलावा चांदी भी जनवरी के महीने में चढ़कर 4 लाख रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी.
इंटरनेशनल मार्केट में आ रही तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिलता है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से जारी रेट के अनुसार बुधवार शाम को सोना और चांदी हरे निशान के साथ बंद हुए. IBJA की तरफ से दिन में दो बार 12 बजे और शाम 5 बजे रेट जारी किये जाते हैं. https://ibjarates.com/ के अनुसार बुधवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना महंगा होकर 150148 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा 23 कैरेट गोल्ड का रेट 149547 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 137536 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्ड चढ़कर 112611 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम 247688 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया.
इससे पहले सरकार ने सोने-चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस (मूल आयात मूल्य) में बढ़ोतरी कर दी है. CBIC की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सोने के बेस इम्पोर्ट प्राइस में 5 डॉलर प्रति 10 ग्राम का इजाफा कर दिया है, जिससे अब इसकी नई दर 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, चांदी के बेस इंपोर्ट प्राइस में 83 डॉलर प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है, जिसके बाद यह 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. बता दें कि इससे पहले सरकार ने देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के उद्देश्य से सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी (सीमा शुल्क) भी बढ़ाई थी.
(डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें.)