Gold Silver Price Crash: नहीं रुक रही ग‍िरावट... चांदी 4400 और सोना 2000 रुपये सस्‍ता; फ‍िर अचानक ग‍िरे रेट

Gold Price Update: 17 अक्‍टूबर को 129584 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम तक पहुंचने वाला गोल्‍ड अब ग‍िरावट का र‍िकॉर्ड बना रहा है. प‍िछले तीन से चार कारोबारी सत्र में ही इसमें करीब 10000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम की ग‍िरावट देखी गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:06 PM IST
Gold Silver Price Fall: द‍िवाली से पहले हर द‍िन तेजी का र‍िकॉर्ड बनाने वाला सोना-चांदी अब लगातार ग‍िर रहा है. धनतेरस के द‍िन से शुरू हुआ सोने-चांदी में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला अभी भी जारी है. गोल्‍ड और स‍िल्‍वर के दाम में लगातार तीसरे द‍िन गिरावट देखने को मिली है. इसका असर यह हुआ क‍ि 24 कैरेट वाले सोने का दाम 1.22 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह चांदी की कीमतें 1.50 लाख रुपये प्रति किलो से नीचे आ गई हैं. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,21,518 रुपये हो गई है.

22 कैरेट वाला गोल्‍ड 1.11 लाख पर आया

इससे पहले सोने की कीमत 1,23,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. इससे सोने की कीमतों में 1,836 रुपये की कमी साफ देखी जा रही है. 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,11,310 रुपये रह गई, इससे पहले यह 1,12,992 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 91,139 रुपये हो गया है, जो कि पहले 92,516 रुपये प्रति 10 ग्राम था. सोने के साथ चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई है.

MCX पर भी ग‍िरावट जारी
चांदी की कीमत 4,417 रुपये घटकर 1,47,033 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,51,450 रुपये प्रति किलो थी. हाजिर के साथ वायदा मार्केट में भी सोने और चांदी में तेजी देखी गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.41 प्रतिशत कम होकर 1,22,356 रुपये हो गया है. वहीं, चांदी की कीमत 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.42 प्रतिशत कम होकर 1,46,410 रुपये था.

प्रॉफ‍िट बुक‍िंग से नीचे आया सोना
इंटरनेशनल मार्केट में कॉमैक्स पर भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई है. सोने की कीमत में 1.33 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 4,090 डॉलर प्रति औंस पर था. चांदी 1.58 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.89 डॉलर प्रति औंस पर थी. एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि सोने की कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है और हाई लेवल से प्रॉफ‍िट बुक‍िंग हो रही है. इस हफ्ते कीमत में 3.40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी सरकार के शटडाउन और ट्रेड वार्ता के कारण सेंटीमेंट सर्तक बना हुआ है. आने वाले समय में सोने की कीमत 1,18,000 रुपये से 1,25,500 रुपये की रेंज में रह सकती हैं.

