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Hindi NewsबिजनेसGold Price: चांदी 17,000 और सोना 3,000 रुपये ग‍िरा, अब क्‍यों धड़ाम हुए रेट; क‍िस भाव ब‍िक रहा 24K, 22K, 18K गोल्ड

Gold Price: चांदी 17,000 और सोना 3,000 रुपये ग‍िरा, अब क्‍यों धड़ाम हुए रेट; क‍िस भाव ब‍िक रहा 24K, 22K, 18K गोल्ड

Silver Price: दो द‍िन पहले सरकार ने सोने के इम्‍पोर्ट पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाई तो इसकी कीमत में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. लेक‍िन अब यह दो द‍िन से नीचे आ रहा है. ग्‍लोबल कारणों से गुरुवार को भी सोना ग‍िरा था. लेक‍िन अब शुक्रवार सुबह दोनों कीमती धातुओं में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 15, 2026, 11:55 AM IST
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Gold Silver Price Today: भारत सरकार ने जब सोने के आयात पर कस्‍टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत क‍ियाा तो घरेलू लेवल पर एक ही द‍िन में दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई. लेक‍िन सोने की कीमत पर इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हलचल का भी असर पड़ता है. ग्‍लोबल उथल-पुथल और इकोनॉम‍िक पॉल‍िसी में बदलाव का सीधा असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी देखने को म‍िल रहा है. दो द‍िन पहले तेजी का र‍िकॉर्ड बनाने वाली सोना और चांदी शुक्रवार सुबह ऐसा टूटा क‍ि इससे न‍िवेशक और आम खरीदार चौंक गए. सोना शुक्रवार को 3000 रुपये और चांदी करीब 17000 रुपये क‍िलो टूट गई.

सोने और चांदी के दाम में यह ग‍िरावट एमसीएक्‍स (MCX), बुल‍ियन मार्केट और सर्राफा बाजार सभी जगह देखी जा रही है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार सुबह सोना 2918 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम की ग‍िरावट के साथ 159060 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर देखा गया. वहीं, चांदी 16863 (5 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा) टूटकर 274239 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर देखी गई. बुल‍ियन मार्केट की बात करें तो यहां भी सोना और चांदी दोनों ही टूट गए. नई द‍िल्‍ली के बुल‍ियन मार्केट में 24 कैरेट वाला सोना 2920 रुपये की ग‍िरावट के साथ 159,160 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. इसी तरह चांदी 17590 रुपये ग‍िरकर 273,140 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर आ गई.

यह भी पढ़ें: सोने पर सरकार का एक और बड़ा फैसला, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद अब तय हुई लिमिट

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सर्राफा बाजार का क्‍या रहा हाल?

आम आदमी पर सोने-चांदी की कीमत में उठापटक का सबसे ज्‍यादा असर सर्राफा बाजार से पड़ता है. द‍िल्‍ली के सर्राफा मार्केट में दाम 2020 रुपये प्रत‍ि क‍िलो ग‍िरकर  16,0240 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम रह गया. यह ग‍िरावट देश की अलग-अलग सर्राफा मंडी में कम-ज्‍यादा हो सकती है. सोने और चांदी की कीमत में एक द‍िन पहले गुरुवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में भी ग‍िरावट देखी गई थी. 

दाम में क्‍यों आई ग‍िरावट?

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि सोने-चांदी में आ रही ग‍िरावट का कारण ग्‍लोबल है. इस गिरावट के पीछे बढ़ती महंगाई और ब्याज दर में इजाफे की उम्‍मीद है. हाल‍िया संकेतों से यह साफ है क‍ि ऊंची ब्‍याज दर से अभी राहत मिलने वाली नहीं है. इसके अलावा, ग्‍लोबल लेवल पर चल रही ज‍ियो पॉल‍िट‍िकल टेंशन भी कीमत पर असर डाल रही है. निवेशकों की नजर इस समय ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर ट‍िकी है.

यह भी पढ़ें: संकट के बीच भारत ने चला 'तुरुप का इक्का', तेल को लेकर रूस के साथ की ऐसी सेटिंग....

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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