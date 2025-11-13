Advertisement
एक द‍िन में चांदी 8000 और सोना 3000 रुपये चढ़ा, तेजी को लेकर अब क्‍या कह रहे एक्‍सपर्ट?

Gold Price Update: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्‍ड के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.91 प्रतिशत बढ़कर 1,27,610 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.31 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,64,214 रुपये पर पहुंच गया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:27 PM IST
Gold and Silver Price: सोने-चांदी का रेट पहले चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल तक गया. बाद में इन दोनों ही कीमती धातुओं के रेट में ग‍िरावट देखी गई. हालांक‍ि अब फ‍िर से सोने की कीमत में तेजी देखी जा रही है. दोनों ही कीमती धातुओं के रेट में गुरुवार के कारोबारी दिन तेजी दर्ज की गई. एक क‍िलो चांदी के दाम 1.62 लाख रुपये के पार पहुंच गए. वहीं, 24 कैरेट वाले सोने का रेट भी 1.26 लाख रुपये से ज्‍यादा हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,26,554 रुपये दर्ज की गई, जो इससे पहले कारोबारी दिन 1,23,913 रुपये प्रति 10 ग्राम बनी हुई थी.

एक ही द‍िन में चांदी में जबरदस्‍त तेजी

प‍िछले 24 घंटों में सोने के दाम में 2,641 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी देखी गई. इसी तरह 22 कैरेट गोल्‍ड भी 2,419 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,15,923 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट गोल्‍ड के दाम की बात करें तो यह भी 1,981 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़कर 94,916 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं, एक किलो चांदी का रेट बढ़कर 1,62,730 रुपये पर आ गया है, जो कि इससे पहले 1,55,046 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया था. चांदी की कीमत में करीब आठ हजार रुपये किलो की तेजी दर्ज की गई.

MCX पर भी सोने-चांदी में तेजी
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर गोल्‍ड के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.91 प्रतिशत बढ़कर 1,27,610 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि चांदी के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.31 प्रतिशत की तेजी के बाद 1,64,214 रुपये पर पहुंच गया. इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. कॉमेक्स पर सोने का दाम 0.51 प्रतिशत बढ़कर 4,235.30 डॉलर प्रति औंस और चांदी का दाम 0.64 प्रतिशत की तेजी के बाद 53.80 डॉलर प्रति औंस हो गया.

कहां तक जाएगा सोने का रेट?
एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी वीपी रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी ने कहा, 'अमेरिकी शटडाउन और इसके बाद इसके फिर से खुलने को लेकर बनी अनिश्चितता ने करीब पूरे महीने ही वोलैटिलिटी को हाई बनाए रखा. इसी के साथ सोने की कीमतें 1,100 की तेजी के बाद 1,27,600 पर कारोबार कर रही थीं.' उन्होंने कहा निवेशकों को अमेरिकी सीपीआई डेटा का इंतजार है, यह फेडरल रिजर्व के लिए अगली ब्याज कटौती का संकेत बन सकता है. सोने की कीमतों में 1,24,500 रुपये से 1,29,500 रुपये की रेंज में उतार- चढ़ाव को लेकर उम्मीद की जा रही है. (IANS)

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold priceSilver price

