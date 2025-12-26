Gold-Silver Rate: रिकॉर्ड पर सोना, चांदी की कीमत 2.28 लाख रुपए प्रति किलो के पार, 24 से 18 कैरेट का रेटलिस्ट देखिए

Advertisement
सोने और चांदी में शुक्रवार को रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत करीब 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.28 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 26, 2025, 09:56 PM IST
Gold Price Todya: सोने और चांदी में शुक्रवार को रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत करीब 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.28 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेटे के सोने का दाम 1,329 रुपए बढ़कर 1,37,956 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,36,627 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 1,26,368 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,25,150 रुपए था.

वहीं, 18 कैरेट सोने का दाम 1,02,470 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 1,03,467 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने की अपेक्षा चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है. चांदी की कीमत 9,124 रुपए बढ़कर 2,28,107 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि 2,18,983 रुपए प्रति किलो है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 फरवरी 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,39,294 रुपए हो गया है. चांदी के 05 मार्च 2026 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 3.89 प्रतिशत बढ़कर 2,32,491 रुपए हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में तेज इजाफा दर्ज किया गया. खबर लिखे जाने तक सोने की कीमत 0.87 प्रतिशत बढ़कर 4,540 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 3.97 प्रतिशत बढ़कर 74.48 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है. बाजार के जानकारों ने सोने और चांदी में तेजी की वजह वैश्विक अस्थिरता के समय में निवेशकों की ओर से सुरक्षित निवेश का रुख करना है. इसके अलावा सोने में केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार खरीदारी की जा रही है और इससे भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों को देखते हुए सोने और चांदी में आने वाले समय में तेजी जारी रह सकती है. आईएएनएस

