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Gold Price Update: जबरदस्‍त ग‍िरावट के बाद सोने ने फ‍िर पकड़ी रफ्तार, सुबह-सुबह उछाल के बाद आज क्‍या हो गया रेट?

Gold and Silver Price Today: जून त‍िमाही के दौरान सोने के रेट में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब अमेर‍िका और ईरान जंग के बीच चीन की तरफ से मीड‍िएशन की पहल की गई है. इसके बाद अमेर‍िका की तरफ से हमलों को रोक द‍िया गया है और सोने में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 08:12 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:31 AM IST
Gold Price Update: जबरदस्‍त ग‍िरावट के बाद सोने ने फ‍िर पकड़ी रफ्तार, सुबह-सुबह उछाल के बाद आज क्‍या हो गया रेट?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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