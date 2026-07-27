Gold-Silver Price Today Update: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर बमबारी रोके जाने के बाद सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है. व‍िदेशी मुद्रा के मुकाबले डॉलर कमजोर होने और ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन कम होने से सोना फ‍िर से ऊपर चढ़ने लगा है. इससे पहले सोने के दाम में जून त‍िमाही के दौरान बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. प‍िछले द‍िनों इंटरनेशनल मार्केट में सोना ग‍िरकर 4000 डॉलर प्रत‍ि औंस से नीचे पहुंच गया था. लेक‍िन आज क्रूड ऑयल में नरमी आने के बाद इसमें फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. सोमवार सुबह कॉमेक्‍स (COMEX Gold) पर सोना 39 डॉलर की तेजी के साथ 4,110 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है और यह चढ़कर 60 डॉलर प्रत‍ि औंस के पार पहुंच गई.