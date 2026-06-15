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Gold Price: ईरान डील की खबर से क्रूड ऑयल धड़ाम, गोल्‍ड के भाव में लग गई 'आग', चांदी में भी तेजी; सुबह-सुबह चढ़कर यहां पहुंचा रेट

America-Iran Deal: ट्रंप की तरफ से अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते को लेकर क‍िये गए ऐलान के बाद बाजार में इसका असर देखा जा रहा है. क्रूड ऑयल के दाम में राहत म‍िलने के बाद अब सोना-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:35 AM IST
Gold Price: ईरान डील की खबर से क्रूड ऑयल धड़ाम, गोल्‍ड के भाव में लग गई 'आग', चांदी में भी तेजी; सुबह-सुबह चढ़कर यहां पहुंचा रेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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