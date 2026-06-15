Gold Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते पर सहमत‍ि बनने का असर ग्‍लोबल मार्केट पर द‍िखाई देना शुरू हो गया है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि ट्रंप ने जैसे ही डील का ऐलान 'ट्रुथ सोशल' पर क‍िया...कई महीने से र‍िकॉर्ड लेवल पर चल रहे क्रूड ऑयल के दाम धड़ाम हो गए. दूसरी तरफ ग‍िरावट से जूझ रहे सोना के दाम सरपट भागने लगे. यूएस और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते को लेकर काफी समय से बातचीत चल रही थी, ज‍िस पर अब सहमत‍ि बनने की खबर आई है. इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को म‍िलेगा. इस खबर का असर ऐसा हुआ क‍ि इंटरनेशनल लेवल पर सोमवार सुबह कॉमेक्‍स पर सोना 93 डॉलर प्रत‍ि औंस से ज्‍यादा चढ़कर 4,332 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया.