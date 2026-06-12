Gold Silver Price Today: एक दिन पहले अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका और मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद सोने- चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखी गई थी. लेकिन अगले ही दिन ट्रंप की तरफ से समझौते को लेकर दिये गए बयान और क्रूड में गिरावट के बाद सोना-चांदी ऊपर चढ़ गए. पिछले दिनों अमेरिका और ईरान में सीजफायर को लेकर सहमति बनी तो सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली. लेकिन मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने के बाद क्रूड में तेजी और सोने में गिरावट देखी गई. लेकिन अब ट्रंप ने फिर यह कहा है कि इस वीकेंड तक ईरान के साथ समझौता हो जाएगा. जिसके बाद बाजार में भरोसा लौटा और सोना-चांदी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है.
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोना के दाम 100 डॉलर प्रति औंस तक चढ़ गए. इसी तरह चांदी के रेट में भी तेजी देखी गई. सुबह के समय कॉमेक्स पर सोना शुरुआत में 100 डॉलर प्रति औंस से भी ज्यादा चढ़कर 4200 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया था. हालांकि बाद में इसमें मामूली गिरावट देखी गई और यह 4,198 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करते देखा गया. इसी तरह चांदी में भी तेजी देखी गई और यह चढ़कर 66.67 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. एक दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में सोने-चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी.
साल 2026 की शुरुआत में जनवरी 2026 में सोना चढ़कर 5500 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया था. लेकिन इसके बाद ग्लोबल लेवल पर सोना-चांदी के रेट में लगातार गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर चल रही उठापटक का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. पिछले दिनों सरकार ने सोना के आयात पर लगाम लगाने के लिए एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था. इसके बाद भारतीय बाजार में सोना-चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी आई थी. हर बार दुनिया में तनाव गहराने के बाद सोना-चांदी ऊपर चढ़ता है. लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईरान जंग के बीच दाम गिर रहे हैं.
एक दिन पहले गुरुवार को कारोबारी सत्र के अंत में www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 144782 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना 144202 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 22 कैरेट वाला सोना 132620 रुपये और 18 कैरेट वाला गोल्ड 108587 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान चांदी का रेट भी टूटकर 232591 रुपये प्रति किलो पर आ गया.
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सोना और चांदी के रेट के महज सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. इसे निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए. सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें.)