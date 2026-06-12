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Gold Price: जंग के आसार से कल धड़ाम हो गया था सोना-चांदी, आज ट्रंप के बयान के बाद आया जबरदस्‍त उछाल

Sone Chandi Ke Rate: ट्रंप के बयान के बाद एक बार फ‍िर से अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते की उम्‍मीद जग गई है. दोनों देशों के बीच डील की उम्‍मीद में सोना-चांदी फ‍िर से महंगा हो गया. यद‍ि यह डील हुई तो बाजार को मजबूती म‍िलेगी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 12, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:37 AM IST
Gold Price: जंग के आसार से कल धड़ाम हो गया था सोना-चांदी, आज ट्रंप के बयान के बाद आया जबरदस्‍त उछाल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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