Gold Silver Price Today: एक द‍िन पहले अमेर‍िका में महंगाई बढ़ने की आशंका और म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव बढ़ने के बाद सोने- चांदी के रेट में बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अगले ही द‍िन ट्रंप की तरफ से समझौते को लेकर द‍िये गए बयान और क्रूड में ग‍िरावट के बाद सोना-चांदी ऊपर चढ़ गए. प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका और ईरान में सीजफायर को लेकर सहमत‍ि बनी तो सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को म‍िली. लेक‍िन म‍िड‍िल ईस्‍ट में फ‍िर से तनाव बढ़ने के बाद क्रूड में तेजी और सोने में ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन अब ट्रंप ने फ‍िर यह कहा है क‍ि इस वीकेंड तक ईरान के साथ समझौता हो जाएगा. ज‍िसके बाद बाजार में भरोसा लौटा और सोना-चांदी में जबरदस्‍त उछाल देखने को म‍िला है.