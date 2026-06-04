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Hindi NewsबिजनेसGold Price: इजरायल-लेबनान के बीच सीजफायर पर बनी सहमत‍ि, सोने में आया जबरदस्‍त उछाल; चांदी टूटी

Gold Price: इजरायल-लेबनान के बीच सीजफायर पर बनी सहमत‍ि, सोने में आया जबरदस्‍त उछाल; चांदी टूटी

Sone Chandi Ke Rate: ट्रंप प्रशासन की तरफ से बुधवार को इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू करने की सहमति के बाद सोने के रेट में तेजी और क्रूड ऑयल में ग‍िरावट देखी जा रही है. सीजफायर लागू रहा तो सोना न‍िकट भव‍िष्‍य में ऊपर जा सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:12 PM IST
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Gold Silver Price Today: ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच हर बार सोने के दाम में तेजी देखी जाती है. लेक‍िन इस बार सोना उल्‍टा ब‍िहेव कर रहा है. जब-जब अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो सोना नीचे जाने लगता है. अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर के दौरान जारी बातचीत से क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट आई है. इसका असर यह हुआ क‍ि इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी के रेट में म‍िला-जुला रुख देखा जा रहा है. कमजोर डॉलर ने भी सोने के दाम को सपोर्ट क‍िया है. इससे पहले बुधवार को ट्रंप प्रशासन की तरफ से इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर लागू करने पर सहमति जताई गई. इंटरनेशनल लेवल पर गुरुवार सुबह कॉमेक्‍स पर सोना 28 डॉलर प्रत‍ि औंस से ज्‍यादा चढ़कर 4,495 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया.

घरेलू बाजार पर भी द‍िख रहा असर

इंटरनेशनल लेवल पर कीमत में आने वाली तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. पिछले दिनों सरकार ने सोने के इम्‍पोर्ट पर लगाम लगाने के लि‍ए एक्साइज ड्यूटी में इजाफा क‍िया था. इससे भारतीय बाजार में सोना-चांदी महंगा हो गया. अब क्रूड ऑयल में ग‍िरावट के बाद सोने के रेट में तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह सोना इंटरनेशनल मार्केट में 37 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,472 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. हालांक‍ि, इस दौरान चांदी में मामूली ग‍िरावट देखी जाती है. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच 'सेफ हेवन' माने जाने वाले सोना से लोग अपना पैसा न‍िकाल रहे हैं.

घरेलू बाजार में भी आई तेजी

इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी के दाम में मि‍ला-जुला रुख रहने का असर घरेलू बाजार में भी देखा गया. www.ibjarates.com पर गुरुवार सुबह जारी दरों के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 500 रुपये से ज्‍यादा की तेजी के साथ 155581 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह 23 कैरेट सोना चढ़कर 1,54,958 रुपये और 22 कैरेट वाला गोल्‍ड 1,42,512 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने का रेट 1,16,686 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. हालांक‍ि इस दौरान चांदी के रेट में ग‍िरावट आई और यह टूटकर 2,59,143 रुपये प्रत‍ि किलो पर पहुंच गई.

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सोने-चांदी के आयात पर बढ़ाई थी कस्टम ड्यूटी

विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के मकसद से सरकार ने प‍िछले द‍िनों सोने-चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई थी. सरकार की तरफ से सोने के आयात पर कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर सीधा 15 प्रत‍िशत कर द‍िया गया था. इसके बाद घरेलू बाजार में सोने-चांदी के रेट उछल गए थे. अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच कभी हां, कभी न की स्‍थ‍ित‍ि में सोना-चांदी उठापटक से गुजर रहा है.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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