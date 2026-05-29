Gold Silver Price Today: एक दिन पहले इंटरनेशनल मार्केट और घरेलू बाजार में सोने-चांदी के रेट में जबरदस्त गिरावट देखी गई थी. लेकिन अब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को आगे बढ़ाने की सहमति से गोल्ड में फिर से तेजी आई है.
Trending Photos
Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव से राहत मिलने की उम्मीद फिर से मजबूत हुई है. अब दोनों देशों के बीच फिर से सीजफायर को लेकर सहमति बनी है. पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बड़े समझौते के करीब हैं. हालांकि, समझौता कब होगा इस पर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं कहा था. दोनों देश एक बार फिर से 60 दिन के लिए सीजफायर को आगे बढ़ाने पर राजी हुए हैं. इस खबर के बाद शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली. हालांकि, एक दिन पहले दोनों ही धातुओं के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई थी.
एक दिन पहले जंग की आहट से सोने-चांदी में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन कुछ ही घंटों बाद राहत से जुड़ी खबर आने के बाद तेजी देखी जा रही है. भारतीय बाजार में भी कल की गिरावट के बाद आज तेजी आने की उम्मीद है. गुरुवार शाम को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान घरेलू बाजार में सोना लाल निशान के साथ बंद हुआ था. इंटरनेशल मार्केट में भी गुरुवार को सोना 80 डॉलर प्रति औंस तक टूटकर 4400 डॉलर से नीचे चला गया था. हालांकि, बाद में इसमें रिकवरी देखी गई. जनवरी 2026 में सोने की कीमत चढ़कर 5500 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई थी.
शुक्रवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में तेजी देखी गई. यह कीमती धातु 8 डॉलर प्रति औंस चढ़कर 4500 डॉलर के पार चली गई. इसके अलावा चांदी चढ़कर फिर से 76 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई है. हर बार जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच सोने के दाम में तेजी देखी जाती थी. निवेशक अपना पैसा बाजार से निकालकर सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्ड में निवेश करते थे. लेकिन इस बार दुनियाभर में चल रहे तनाव के बीच सोना भारी उठापटक से गुजर रहा है.
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों फॉरेक्स रिजर्व को मजबूती देने और रुपये पर बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए सोने के आयात पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 6 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया. गुरुवार शाम को घरेलू बाजार में सोने और चांदी के रेट में बड़ी गिरावट देखने को मिली. www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 156072 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना 155447 रुपये प्रति 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 142962 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट वाले गोल्ड घटकर 117054 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी भी गिरकर 260917 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.