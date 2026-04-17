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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: होर्मुज खुलते ही तेल भयंकर सस्ता हुआ, अब सोने-चांदी का क्या होगा, गिरेगी कीमत या चढ़ेगा भाव ?

Gold Rate: होर्मुज खुलते ही तेल भयंकर सस्ता हुआ, अब सोने-चांदी का क्या होगा, गिरेगी कीमत या चढ़ेगा भाव ?

Gold Price After Starit of Hormuz Opne:   ईरान की ओर से होर्मुज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया गया. इस ऐलान के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत भयंकर रूप से गिर गई. तेल की कीमत में आई गिरावट के साथ ही सोने में हलचल मचने लगी है.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 17, 2026, 08:35 PM IST
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Gold Rate: होर्मुज खुलते ही तेल भयंकर सस्ता हुआ, अब सोने-चांदी का क्या होगा, गिरेगी कीमत या चढ़ेगा भाव ?

Gold Rate Today: अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच बीते 49 दिनों से बंद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया गया. ईरान की ओर से होर्मुज को पूरी तरह से खोलने का ऐलान किया गया. इस ऐलान के साथ ही ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत भयंकर रूप से गिर गई. इधर ऐलान हुआ और उधर कच्चे तेल की कीमत में 11 डॉलर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई. कच्चे तेल के दाम 83 से 85 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.  जहां कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई तो वहीं दूसरी ओर लोगों का ध्यान अब सोने की ओर गया है. तेल गिरते ही सोने की चमक लौट आई है. 17 अप्रैल को ईरान की ओर से होर्मुज खोलने के फैसले के साथ MCX पर गोल्ड की कीमतें 1.27 फीसदी चढ़ गई. सोना 2000 रुपये तक चढ़ गया. रात 8 बजे MCX पर गोल्ड की कीमत 1,55,114 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.   

 होर्मुज खुलने के बाद सोना सस्ता होगा या महंगा ? 

होर्मुज खुलते ही ऊर्जा संकट पर लगाम लगेगा. इसके खुलने से वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा कम होगा. तेल की कीमतों में गिरावट आएगी. वहीं सप्लाई तेल फिर से स्थापित होगा. तेल के दाम गिरने से सोने की मांग में तेजी आ सकती है. तेल के दाम गिरने से महंगाई का खतरा कम होगा. केंद्रीय बैंकों की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का संभावना घटेगी. ऐसे में निवेशकों का रूख सेफ हैवन सोने की ओर मुड़ सकता है. सोने की मांग में तेजी से दाम में भी तेजी लौट जाएगी. यानी आने वाले दिनों में सोने की कीमत में फिर से बढ़ोतरी दिख सकती है. 

पढ़ें- 49 दिन बाद खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ईरान के एक ऐलान से भयंकर सस्ता हुआ तेल, भरभराकर गिरे गैस के दाम

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ईरान युद्ध के दौरान कितना सस्ता हुआ सोना ?  

 अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान सोने की कीमत में 12000 रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली. सोने के कमजोर प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी थी. तेल के बढ़ते दाम ने महंगाई बढ़ने की संभावनाओं को बढ़ा दिया था. अब जब की होर्मुज खुल गया है, तेल के दाम गिरने लगे हैं. ऐसे में सोने में निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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