Gold Silver Price Today: वेस्‍ट एश‍िया में चल रहे तनाव के बीच ट्रंप की तरफ से नया बयान जारी क‍िया गया है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि का कहना है क‍ि यद‍ि ईरान ने डील पर साइन नहीं क‍िये तो हमारी तरफ से कठोर कदम उठाया जा सकता है. प‍िछले द‍िनों ट्रंप के चीन दौरे से भी जंग को लेकर क‍िसी तरह का समाधान नहीं न‍िकल पाया. अमेर‍िका ने हमले तेज करने का इशारा द‍िया तो सोने में लगातार दो द‍िन ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन आज फ‍िर इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा क‍ि जंग से म‍िले अनुभव के बाद दोबारा संघर्ष हुआ तो दुनिया को और ‘कई सरप्राइज’ देखने को म‍िलेंगे.

प‍िछले दो द‍िन में जंग को लेकर दोनों तरफ से आए बयानों के बाद आज सोने और चांदी के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर तेजी देखी जा रही है. भारतीय बाजार में तेजी का स‍िलस‍िला पहले ही जारी है. बुधवार शाम को भी घरेलू बाजार में सोना हरे न‍िशान के साथ बंद हुआ था. इंटरनेशल मार्केट में गुरुवार सुबह सोने का दाम करीब 18 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी के साथ 4,555.55 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. जनवरी 2026 में सोने के कीमत चढ़कर 5500 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गई थी. इंटरनेशनल लेवल पर दाम में उठा-पटक का असर घरेलू बाजार में भी देखने को म‍िलता है.

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सोना उठापटक के दौर से गुजर रहा

गुरुवार सुबह कॉमेक्‍स पर भी सोने के दाम में तेजी देखी गई. यह कीमती धातु 15.70 डॉलर चढ़कर 4,551 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेड करता देखा गया. इसके अलावा चांदी चढ़कर 76.555 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गई. हर बार ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सोने के दाम में तेजी देखी जाती थी. न‍िवेशक अपना पैसा बाजार से न‍िकालकर सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्‍ड में न‍िवेश करते थे. लेक‍िन इस बार दुन‍ियाभर में चल रहे तनाव के बीच सोना उठापटक से गुजर रहा है.

घरेलू बाजार का हाल

केंद्र सरकार ने प‍िछले द‍िनों रुपये को मजबूती देने और देश का व‍िदेशी मुद्रा भंडार बचाने के ल‍िए सोने के आयात पर लगने वाली कस्‍टम ड्यूटी को 6 प्रत‍िशत से बढ़ाकर 15 प्रत‍िशत कर द‍िया. बुधवार शाम को सोने और चांदी के रेट में म‍िला-जुला रुख देखा गया. कल शाम सोने में तेजी और चांदी में ग‍िरावट देखी गई. www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 158555 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना उछलकर 157920 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 22 कैरेट वाला सोना 145236 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. चांदी ग‍िरकर 267302 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई.

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