Advertisement
trendingNow13180534
Hindi NewsबिजनेसGold Price: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद में तीसरे द‍िन चढ़ा सोने का दाम, आज क्‍या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold Price: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद में तीसरे द‍िन चढ़ा सोने का दाम, आज क्‍या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Silver Price: सोने और चांदी के दाम में प‍िछले तीन द‍िन से देखी जा रही है. बुधवार शाम को शेयर बाजार के अलावा सोने-चांदी के दाम में भी तेजी देखी गई. आज सुबह के कारोबार में COMEX पर सोना और चांदी दोनों हरे न‍िशान के साथ कारोबार कर रहे हैं.  

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 16, 2026, 09:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Price: होर्मुज खुलने की उम्‍मीद में तीसरे द‍िन चढ़ा सोने का दाम, आज क्‍या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

Gold-Silver Rate: अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्‍मीद से बाजार गदगद है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में आ रही तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है और सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. COMEX पर सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार सुबह तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह COMEX पर सोना 21.40 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,845 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया. इसके अलावा स‍िल्‍वर की बात करें तो यह एक बार फ‍िर से चढ़कर 80 डॉलर प्रत‍ि औंस के आंकड़े को पार कर गई.

सोने-चांदी में तेजी का क्‍या है कारण?

इससे पहले 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को भी सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी गई थी. अमेरिका और ईरान के जंग के आसार कम हाने के बाद दुन‍ियाभर के न‍िवेशकों का ध्‍यान सेफ हेवन माना जाने वाला सोने की तरफ बढ़ा है. सोने-चांदी के दाम में तेजी का कारण मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और अमेरिका व ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्‍मीद से आ रहा है. इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद बढ़ गई है. ज‍िससे आने वाले समय में क्रूड और एलपीजी की सप्‍लाई नॉर्मल हो सकेगी.

कल क्‍या रहा सोने-चांदी का रेट

IBJA की वेबसाइट पर जारी रेट के अनुसार बुधवार शाम को सोने-चांदी के रेट में द‍िन के मुकाबले मामूली ग‍िरावट देखी गई. बुधवार शाम के रेट की बात करें तो 24 कैरेट वाला गोल्‍ड ग‍िरकर 152865 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसी तरह 23 कैरेट गोल्‍ड 152253 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 कैरेट वाले गोल्‍ड का दाम 140024 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा चांदी का भाव 249019 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

आपके शहर में क्‍या है सोने का रेट?

  • अहमदाबाद: 15,3980 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अमृतसर: 15,4080 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चंडीगढ़: 15,4080 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चेन्‍नई: 15,5130 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • गाज‍ियाबाद: 15,4080 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • गुड़गांव: 15,4080 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold Price

Trending news

महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
33% women reservation
महिला आरक्षण कानून बन चुका, अब संसद में अलग बिल आ रहा? कांग्रेस को आपत्ति क्यों है
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
women reservation bill live
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
Women Reservation Bill
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
weather update
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
DNA
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
DNA
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल