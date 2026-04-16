Gold-Silver Rate: अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्‍मीद से बाजार गदगद है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में आ रही तेजी का असर घरेलू बाजार में भी देखा जा रहा है और सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. COMEX पर सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार सुबह तेजी देखी जा रही है. गुरुवार सुबह COMEX पर सोना 21.40 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,845 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया. इसके अलावा स‍िल्‍वर की बात करें तो यह एक बार फ‍िर से चढ़कर 80 डॉलर प्रत‍ि औंस के आंकड़े को पार कर गई.

सोने-चांदी में तेजी का क्‍या है कारण?

इससे पहले 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को भी सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी गई थी. अमेरिका और ईरान के जंग के आसार कम हाने के बाद दुन‍ियाभर के न‍िवेशकों का ध्‍यान सेफ हेवन माना जाने वाला सोने की तरफ बढ़ा है. सोने-चांदी के दाम में तेजी का कारण मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और अमेरिका व ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने की उम्‍मीद से आ रहा है. इसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद बढ़ गई है. ज‍िससे आने वाले समय में क्रूड और एलपीजी की सप्‍लाई नॉर्मल हो सकेगी.

कल क्‍या रहा सोने-चांदी का रेट

IBJA की वेबसाइट पर जारी रेट के अनुसार बुधवार शाम को सोने-चांदी के रेट में द‍िन के मुकाबले मामूली ग‍िरावट देखी गई. बुधवार शाम के रेट की बात करें तो 24 कैरेट वाला गोल्‍ड ग‍िरकर 152865 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसी तरह 23 कैरेट गोल्‍ड 152253 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 कैरेट वाले गोल्‍ड का दाम 140024 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा चांदी का भाव 249019 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुआ.

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आपके शहर में क्‍या है सोने का रेट?