Gold and Silver Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच बाजार में अन‍िश्‍च‍ितता माहौल बना हुआ है. अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से ईरान को अल्‍टीमेटम देने और म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव बढ़ने से न‍िवेशक सर्तक हो गए हैं. सुरक्ष‍ित न‍िवेश माने जाने वाले सोने के दाम में भारी ग‍िरावट देखी जा रही है. द‍िल्‍ली में मंगलवार को चांदी का रेट 2,000 रुपये प्रति किलो सस्‍ता होकर 2.40 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर आ गया. इसी तरह सोने की बात करें तो 24 कैरेट वाला गोल्‍ड आज 600 प्रति 10 ग्राम सस्‍ता हो गया और 1,53,200 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. आइए देखते हैं अलग-अलग शहरों के रेट-

जयपुर में क‍ितना सस्‍ता हुआ रेट?

ज्‍वैलरी के मामले में मशहूर जयपुर मंडी में मंगलवार को सोने के रेट में ग‍िरावट देखी गई. आज जयपुर में 24 कैरेट वाले सोने का रेट 820 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम सस्‍ता होकर 149990 रुपये पर पहुंच गया. जयपुर में 22 कैरेट वाला सोना 13,750 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर रहा. इसी तरह 18 कैरेट गोल्‍ड की बात करें तो इसका रेट 11,2530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम है.

भोपाल का रेट

भोपाल का रेट मंगलवार को जयपुर और द‍िल्‍ली के मुकाबले कम रहा. 24 कैरेट वाला सोना यहां टूटकर 14,9890 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम रह गया. 22 कैरेट वाले गोल्‍ड की बात करें तो यह दाम ग‍िरकर 137400 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. 18 कैरेट गोल्‍ड की ब‍िक्री 112430 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर की गई. आइए जानते हैं देश के दूसरे शहरों में आ सोने का क्‍या रेट रहा?

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देश के दूसरे शहरों में सोने का रेट (24 कैरेट)

अहमदाबाद: 1,49,890 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

पुणे: 1,49,890 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

मुंबई: 1,49,840 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

हैदराबाद: 1,49,840 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

चेन्‍नई: 1,49,840 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

बेंगलुरू: 1,49,840 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

कोलकाता: 1,49,840 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

सोने के रेट में क्‍यों आ रही ग‍िरावट?

ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा खोलने का अल्टीमेटम दिया है. अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका पावर प्लांट्स और अन्य सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है. ट्रंप की तरफ से Truth Social पोस्ट में यहां तक कहा गया क‍ि 'यद‍ि डील नहीं हुई तो पूरी सभ्यता आज रात मर जाएगी'. ईरान ने इस अल्टीमेटम को ठुकरा दिया और म‍िड‍िल ईस्‍ट में एनर्जी प्रॉपर्टी पर हमले जारी रखे. इससे बाजार में अन‍िश्‍च‍ितता बढ़ गई है.

इंटरनेशनल मार्केट का हाल

इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो स्पॉट गोल्ड हल्‍की तेजी के साथ 4,659.16 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, स्पॉट सिल्वर करीब 1% टूटकर 72.14 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गई. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.1% नीचे 4,680.50 पर देखा गया. जानकारों का कहना है क‍ि डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से भी सोने-चांदी पर दबाव है. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के कारण बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.