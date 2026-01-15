14000 पर पहुंचा एक ग्राम सोना, चांदी की बेलगाम रफ्तार; 10 ग्राम के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपए

1 Gram Gold Price: ग्लोबल मार्केट में हलचल और सुरक्षित संपत्ति निवेश के साथ बढ़ती मांगों की वजह से सोने-चांदी की कीमत में लगातार तेजी जारी है. ऐसा लग रहा है कि इनके दाम आसमान छू गए हैं. सिल्वर की कीमत जहां 2 लाख 77 हजार से ऊपर प्रति किलोग्राम पहुंच गई है. वहीं, 10 ग्राम सोने का दाम 1 लाख 42 हजार (24 कैरेट) पहुंच गया है. इसमें उतार-चढ़ाव के साथ अधिक तेजी ही दिख रही है. आइए अब हम जानते हैं कि अभी भारतीय बाजार में सोने-चांदी के भाव कितने रुपये हैं. हम यहां आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड के भाव के साथ प्रति एक किलोग्राम चांदी के भाव को बता रहे हैं. इसके साथ ही जानेगें कि एक ग्राम सोने की अगर आपको खरीदारी करनी है तो कितना रुपया देना होगा.

सोने के भाव में तेजी

अभी तक के अपडेट के अनुसार, सोने के भाव में तेजी दिख रही है. 13 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 40 हजार 284 रुपये थी, जो अभी दो हजार से अधिक बढ़कर 1 लाख 42 हजार 15 रुपये प्रति 10 ग्राम दिख रही है. वहीं, अभी 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 30 हजार 86 रुपया है. 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 6 हजार 511 रुपया है. इन सभी दामों में पिछले दिन की कीमतों से अधिक उछाल दिखा है.

चांदी के भाव में 13 हजार से अधिक का उछाल

सिल्वर के दाम की बात करें तो यह सोने से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है. जी हां, 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को चांदी के भाव में 13 हजार से अधिक की तेजी प्रति किलोग्राम दिखी है. 13 जनवरी को चांदी की कीमत 2 लाख 63 हजार 32 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 2 लाख 77 हजार 512 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. हालांकि, 15 जनवरी का अपडेट आना अभी बाकी है.

1 ग्राम गोल्ड का कितना है दाम?

अब हम 1 ग्राम गोल्ड के दाम की बात करते हैं. जी हां, आज 15 जनवरी को देश के अलग-अलग हिस्सों/राज्यों में इसके दाम में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव दिख सकता है. वैसे ओवरऑल की बात करें तो भारत में एक ग्राम सोने की कीमत करीब 14 हजार 300 से 14 हजार 400 के बीच बताई जा रही है. यह भाव 24 कैरेट गोल्ड के हैं. वहीं, अगर 22 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो 1 ग्राम सोने की कीमत करीब 13000 से 13300 के आसपास होगी. 18 कैरेट सोने की बात करें तो इसके एक ग्राम का दाम 10600 से 10700 के बीच है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर जितने भी सोने-चांदी के दाम बताए गए हैं. इनमें GST टैक्स और मेकिंग चार्जेज शामिल नहीं है. इनके शामिल होते ही सोने-चांदी के भाव में अंतर दिख सकता है. अधिक जानकारी के लिए आप अपने शहर के आधिकारिक/रजिस्टर्ड ज्वेलरी शॉप से भी जानकारी ले सकते हैं. वहां पर सोने-चांदी के दाम जीएसटी और मेकिंग चार्जेज के साथ भी बता दिए जाएंगे.