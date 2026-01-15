Advertisement
trendingNow13075519
Hindi Newsबिजनेस14000 पर पहुंचा एक ग्राम सोना, चांदी की बेलगाम रफ्तार; 10 ग्राम के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपए

14000 पर पहुंचा एक ग्राम सोना, चांदी की बेलगाम रफ्तार; 10 ग्राम के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपए

Gold Silver Rate: दुनिया में भारी टेंशन और डिमांड के बीच सोने-चांदी के भाव में तेजी दिख रही है. संभावना जताई जा रही है कि विश्व में जिस प्रकार से स्थिति अभी बनी हुई है, उसके बीच गोल्ड-सिल्वर के दामों में और भी तेजी आ सकती है. देश में सोना 1 लाख 42 हजार रुपये के ऊपर प्रति 10 ग्राम कारोबार कर रहा है.

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 15, 2026, 05:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

14000 पर पहुंचा एक ग्राम सोना, चांदी की बेलगाम रफ्तार; 10 ग्राम के लिए खर्च करने होंगे इतने रुपए

1 Gram Gold Price: ग्लोबल मार्केट में हलचल और सुरक्षित संपत्ति निवेश के साथ बढ़ती मांगों की वजह से सोने-चांदी की कीमत में लगातार तेजी जारी है. ऐसा लग रहा है कि इनके दाम आसमान छू गए हैं. सिल्वर की कीमत जहां 2 लाख 77 हजार से ऊपर प्रति किलोग्राम पहुंच गई है. वहीं, 10 ग्राम सोने का दाम 1 लाख 42 हजार (24 कैरेट) पहुंच गया है. इसमें उतार-चढ़ाव के साथ अधिक तेजी ही दिख रही है. आइए अब हम जानते हैं कि अभी भारतीय बाजार में सोने-चांदी के भाव कितने रुपये हैं. हम यहां आपको 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड के भाव के साथ प्रति एक किलोग्राम चांदी के भाव को बता रहे हैं. इसके साथ ही जानेगें कि एक ग्राम सोने की अगर आपको खरीदारी करनी है तो कितना रुपया देना होगा. 

सोने के भाव में तेजी
अभी तक के अपडेट के अनुसार, सोने के भाव में तेजी दिख रही है. 13 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 40 हजार 284 रुपये थी, जो अभी दो हजार से अधिक बढ़कर 1 लाख 42 हजार 15 रुपये प्रति 10 ग्राम दिख रही है. वहीं, अभी 22 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 30 हजार 86 रुपया है. 18 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1 लाख 6 हजार 511 रुपया है. इन सभी दामों में पिछले दिन की कीमतों से अधिक उछाल दिखा है. 

चांदी के भाव में 13 हजार से अधिक का उछाल
सिल्वर के दाम की बात करें तो यह सोने से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है. जी हां, 13 जनवरी के बाद 14 जनवरी को चांदी के भाव में 13 हजार से अधिक की तेजी प्रति किलोग्राम दिखी है. 13 जनवरी को चांदी की कीमत 2 लाख 63 हजार 32 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब बढ़कर 2 लाख 77 हजार 512 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है. हालांकि, 15 जनवरी का अपडेट आना अभी बाकी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- चांदी ₹3 लाख के पास...अगर ट्रंप ने दबाया ये बटन तो दुनिया भर में मचेगी ‘सिल्वर सनसनी', दाम पर लगाम लगाना हो जाएगा नामुमकिन!

 

1 ग्राम गोल्ड का कितना है दाम?
अब हम 1 ग्राम गोल्ड के दाम की बात करते हैं. जी हां, आज 15 जनवरी को देश के अलग-अलग हिस्सों/राज्यों में इसके दाम में थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव दिख सकता है. वैसे ओवरऑल की बात करें तो भारत में एक ग्राम सोने की कीमत करीब 14 हजार 300 से 14 हजार 400 के बीच बताई जा रही है. यह भाव 24 कैरेट गोल्ड के हैं. वहीं, अगर 22 कैरेट गोल्ड के दाम की बात करें तो 1 ग्राम सोने की कीमत करीब 13000 से 13300 के आसपास होगी.  18 कैरेट सोने की बात करें तो इसके एक ग्राम का दाम 10600 से 10700 के बीच है.

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर जितने भी सोने-चांदी के दाम बताए गए हैं. इनमें GST टैक्स और मेकिंग चार्जेज शामिल नहीं है. इनके शामिल होते ही सोने-चांदी के भाव में अंतर दिख सकता है. अधिक जानकारी के लिए आप अपने शहर के आधिकारिक/रजिस्टर्ड ज्वेलरी शॉप से भी जानकारी ले सकते हैं. वहां पर सोने-चांदी के दाम जीएसटी और मेकिंग चार्जेज के साथ भी बता दिए जाएंगे.  

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

1 Gram Gold rateGold silver price

Trending news

अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
Assam NRC
अवैध प्रवासी बताकर बांग्लादेशी डिपोर्ट की गई मुस्लिम महिला, SC का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
AIR INDIA
दिल्ली में बड़ी घटना से बचा एयर इंडिया का विमान, कंटेनर से टकराकर खराब हुआ इंजन
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
mamata banarjee
I-PAC छापेमारी मामले में बंगाल सरकार को झटका, SC ने सीएम ममता को जारी किया नोटिस
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
Kerala News
मरकर भी धड़केगा अयोना का दिल, बच्ची की मौत से टूटे मां-बाप ने डोनेट किया ऑर्गन
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
NARENDRA MODI SPEECH
CSPOC सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा- UPI से वैक्सीन तक, दुनिया में भारत की मौजूदगी
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
BMC elections
वे वही दोहरा रहे हैं..BMC चुनाव में स्याही की जगह मार्कर? राज ठाकरे ने सरकार को घेरा
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
Maharashtra municipal elections
इनको वेतन कौन देता है? उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों की देरी पर उठाए गंभीर सवाल
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
Supreme Court Harish Rana
13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
IPAC Raid
I-PAC के दफ्तर क्यों पहुंच गईं सीएम ममता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा- यह गंभीर मामला
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा
PM Modi
'आस्था, संस्कृति और...', PM मोदी ने की गौ सेवा, मकर संक्रांति पर खिलाया चारा