Advertisement
trendingNow13065696
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: आपके शहर में आज क्या हैं सोने और चांदी का भाव? जानें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: आपके शहर में आज क्या हैं सोने और चांदी का भाव? जानें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today : आज यानी 6 जनवरी को 24-कैरेट सोने का दाम 13,740 रुपये प्रति ग्राम है. दूसरी ओर, भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 06, 2026, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: आपके शहर में आज क्या हैं सोने और चांदी का भाव? जानें ताजा रेट

Gold-Silver Price :  सोने को कई सालों से सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता रहा है. महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय में ये सबसे सुरक्षित निवेश है. एक कीमती धातु होने के नाते, सोना सदियों से न सिर्फ धन का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. ये अनिश्चित समय में सिक्योरिटी चाहने वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन बन गया है. भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और लोकल खपत ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं.

 

दिल्ली में सोने की कीमतें

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,636 रुपये प्रति ग्राम है
दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,501 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में सोने की कीमतें

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

कोलकाता में सोने की कीमतें

कोलकाता में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,621 रुपये प्रति ग्राम है
कोलकाता में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,486 रुपये प्रति ग्राम है

चेन्नई में सोने की कीमतें

चेन्नई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,725 रुपये प्रति ग्राम है
चेन्नई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,581 रुपये प्रति ग्राम

ये भी पढ़ें : 8वें वेतन आयोग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना ये स्टेट

चांदी का हाल

भारत में चांदी की कीमत लगभग 2,42,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है और सिल्वर 925 (जिसे सिल्वर स्टर्लिंग भी कहा जाता है) का रेट 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम है. चांदी, हालांकि आमतौर पर सोने से कम महंगी होती है फिर भी यह इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी में इस्तेमाल के लिए एक पसंदीदा मेटल है. खासकर उन इलाकों में जहां सोने के मुकाबले चांदी के गहने आम हैं. सोने की तरह ही चांदी की कीमतों पर भी ग्लोबल मार्केट का असर पड़ता है और इंडस्ट्रियल डिमांड कीमतों में उतार-चढ़ाव में एक अहम भूमिका निभाती है.

आज दिल्ली में चांदी की कीमत

दिल्ली में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज मुंबई में चांदी की कीमत

मुंबई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

आज कोलकाता में चांदी की कीमत

कोलकाता में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2421 रुपये प्रति 10 ग्राम है

आज चेन्नई में चांदी की कीमत

चेन्नई में सिल्वर 999 की मौजूदा कीमत 2601 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price

Trending news

दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
delhi today news
दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CAQM को लगाई फटकार
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
Prithviraj Chavan
'मादुरो की तरह PM मोदी भी किडनैप होंगे...', कांग्रेस नेता के सवाल से गरमाई सियासत
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC elections
'हरा सांप', राष्ट्रवाद और... महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले CM का धमाकेदार इंटरव्यू
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
BMC elections
BMC के करप्शन को लेकर उद्धव को... निकाय चुनाव से पहले विपक्ष पर बरसे देवेंद्र फडणवीस
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
scam of agustawestland helicopter
'जब अमीर मुकदमेबाजी में फंसते हैं...' गौतम खेतान की याचिका पर 'सुप्रीम' टिप्पणी
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
CM Siddaramaiah
डिप्टी CM शिवकुमार का बयान बदल देगा कर्नाटक की राजनीति! सिद्धारमैया ही रहेंगे CM?
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
Maharastra News
महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष ने ऐसा क्या कहा था? रितेश देशमुख से अब बोले 'सॉरी'
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
Prithviraj Chavan
वेनेजुएला मामले में भारत क्यों नहीं लेता कोई स्टैंड... कांग्रेस ने सरकार को घेरा
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
bengal elections
SIR पर फिर गरमाई सियासत! CM ममता के बाद अब TMC सांसद ने खटखटाया SC का दरवाजा
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति
JNU News
JNU में मोदी और शाह के खिलाफ गूंजे आपत्तिजनक नारे, कांग्रेस नेता ने जताई सख्त आपत्ति