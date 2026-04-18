Gold-Silver Price Today: कल यानी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है. इस द‍िन सोना या चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. अक्षय तृतीया से पहले अक्‍सर सोने के रेट में तेजी देखी जाती है. लेक‍िन शुक्रवार को सोने का दाम ग‍िर गया. इस खबर से सोना खरीदने का प्‍लान कर रहे लोगों को राहत म‍िली है. सोने के दाम में ग‍िरावट का कारण इसके आयात पर लगी रोक को हटाना है. भारतीय बैंकों ने विदेश से आने वाले सोने-चांदी के आयात पर रोक लगा रखा थी. इस कारण कई टन सोने-चांदी का आयात रुका हुआ था. लेक‍िन अब इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. सोने के रेट में आज सुबह 45 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी देखी गई. अब सवाल यह है क‍ि क्‍या ईरान की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट खोले जाने के बाद सोने की कीमत में फ‍िर से तेजी आने वाली है?

सोने-चांदी का आयात रुकने के बाद देश में गोल्‍ड-स‍िल्‍वर की सप्‍लाई में कमी आने की आशंका जताई जाने लगी. दरअलस, भारत सोने- चांदी के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है. सरकार ने आख‍िरी बार कस्‍टम ड्यूटी को लेकर अप्रैल 2025 में आदेश जारी किया था, जो क‍ि 31 मार्च 2026 तक वैल‍िड था. 31 मार्च की समय सीमा खत्‍म हुए 15 द‍िन से भी ज्‍यादा का समय हो गया. इसके बावजूद भी क‍िसी तरह का नया आदेश नहीं आने से बैंक इसको लेकर च‍िंतित थे.

पोर्ट पर फंसा था 5 टन सोना और 8 टन चांदी

सरकार की तरफ से क‍िसी तरह की जानकारी नहीं द‍िये जाने के बाद 5 टन से ज्‍यादा सोना और 8 टन चांदी बंदरगाहों पर फंसी हुई थी. इसके बाद अक्षय तृतीया के मौके पर सोने-चांदी की कमी की आशंका जताई जाने लगी. लेक‍िन अब सरकार ने बैंकों को सोना आयात करने की अनुमत‍ि दे दी है. ये बैंक 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2029 तक सोने-चांदी का आयात कर सकते हैं. दो बैंक ऐसे हैं जिन्हें केवल सोना आयात करने की अनुमति म‍िली है. सरकार की तरफ से ल‍िये गए इस फैसले का असर सर्राफा बाजार में देखा गया और सोना टूट गया.

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चांदी भी ढाई लाख रुपये पर पहुंची

शुक्रवार शाम को IBJA पर जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाले सोने का दाम घटकर 1.52 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा चांदी में भी करीब 1400 रुपये की ग‍िरावट देखी गई और यह 2.50 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई. आपको बता दें साल 2025 में अक्षय तृतीया के मौके पर 20 टन सोने की बिक्री हुई थी, इसका अनुमान‍ित दाम करीब 12000 करोड़ रुपये था. ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से अनुमान जताया गया है क‍ि महंगाई के बावजूद इस साल 13,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा सोने की बिक्री होने की उम्‍मीद है. जानकारों का कहना है क‍ि सोने में SIP के जर‍िये न‍िवेश बनाए रखे. लेक‍िन बड़ा न‍िवेश करने से पहले एक्‍सपर्ट की सलाह जरूर लें.

व‍िदेशी बाजार का हाल

18 अप्रैल की सुबह व‍िदेशी बाजार में सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. हाजिर सोने की कीमत में 45 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी देखी जा रही है. इसके साथ ही दाम 4,833 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखे गए. कारोबार के दौराय यह चढ़कर 4,891.62 डॉलर प्रत‍ि औंस के हाई लेवल तक भी गया. लेक‍िन बाद में नीचे आ गया. जानकारों का कहना है यद‍ि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में सहमत‍ि बन गई तो आने वाले समय में सोने-चांदी में और तेजी देखने को म‍िल सकती है. अमेर‍िकी फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर में कटौती का इशारा द‍िया जाता है तब भी सोने-चांदी के रेट में तेजी आ सकती है.

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बुल‍ियन और MCX पर सोने का रेट

बुल‍ियन मार्केट में शुक्रवार शाम को 24 कैरेट वाले सोने का रेट 154,890 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. 22 कैरेट गोल्‍ड का रेट 141,983 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. अगर MCX की बात करें तो सोना हल्‍की तेजी के साथ 154605 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ.

आपके शहर में 24 कैरेट सोने का रेट

मुंबई---154200 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

कोलकाता---154200 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

लखनऊ---154350 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

कानपुर---154350 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

चेन्‍नई---155020 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

पटना---154250 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

जयपुर---154350 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

भोपाल---154250 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

सरकार ने देरी से क्‍यों दी अनुमत‍ि?

सरकार की तरफ से सोने-चांदी के आयात में देरी का कारण व्यापार घाटा बताया जा रहा है. आयात कम होगा तो देश का व्यापार घाटा कम होगा. इसका फायदा भारतीय रुपये को म‍िलेगा. अक्षय तृतीया के महत्व को देखते हुए सरकार ने अब सोने-चांदी के आयात को मंजूरी दी है. वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में भारत की रतफ से 6 लाख करोड़ रुपये के सोने का आयात क‍िया गया था.