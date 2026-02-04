Gold-Silver: क्रैश होने के बाद और खतरनाक हुआ सोना-चांदी, एक झटके में ₹16000 चढ़ा गोल्ड तो चांदी ₹14 हजार महंगी...अब क्यों आई फिर से तेजी

Gold, Silver Rates Today: सोने-चांदी की कीमत में दो दिन गिरने के बाद फिर से चढ़ने लगा है. सोना आज फिर से चढ़कर फिर से 1.58 लाख रुपये के पार हो गया. MCX पर सोने की कीमत आज 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई तो वहीं चांदी एकाएक 16000 रुपये चढ़ गई है. दो दिन गिरने के बाद सोने की कीमत में 10 हजार रुपये की तेजी लौट गई. चांदी 9,573 रुपये बढ़कर 2.74 लाख/किलो पर पहुंच गई.

आज 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी का रेट क्या है ?

सोने-चांदी की कीमत बड़ा खेल खेल रही है. कभी ऊपर तो अगले ही कुछ घंटों में नीचे और फिर रॉकेट वाली रफ्तार से भाग रहा है. दो दिन गिरने के बाद सोना-चांदी फिर से छलांग लगा रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोरिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज, 4 फरवरी को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 6629 रुपये चढ़कर 1,58,158 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है. दो दिन में सोना 9412 रुपये चढ़ गया है. वहीं चांदी आज 9573 रुपये चढ़कर 2,73,538 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. सोना जहां बीते दो दिनों में 16 हजार तक महंगा हो चुका वहीं चांदी की कीमत एक घंटे में 9573 रुपए बढ़ गई. बीते दो दिनों में चांदी की कीमत 14 हजार से अधिक बढ़कर 2,73,538 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है.

सोने-चांदी गिरने के बाद क्यों फिर से चढ़ने लगे ?

सोने-चांदी की कीमत में दो दिन की गिरावट के बाद लौटी ये तेजी मुनाफावसूली के बाद खरीदारी का नतीजा है. वहीं कमजोर डॉलर निवेशकों को सोने-चांदी की ओर खींच रहा है. सेफ हेवन गोल्ड निवेशकों को आकर्षित कर रहा है. भारत में निवेशक मुनाफावसूली के बाद फिर से खरीदारी करने रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इसमें फिर से उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है. Gold-Silver Fall: वो शख्स जिसके इशारों पर नाच रही चांदी, एक फैसले से भरभरा कर गिरा सोना, एक दिन में सिल्वर लाख टके से ज्यादा फिसला...अब आगे क्या ?

चीन और अमेरिका का कनेक्शन

सोने-चांदी की कीमतों पर ग्लोबल मार्केट का असर दिखता है. सोने-चांदी की कीमत जियोपॉलिटिकशन टेंशन, मांग-सप्लाई सब पर निर्भर है. मौजूदा तेजी में चीन और अमेरिका के बड़ा फैक्टर बनकर आया है. चीन में फिजिकल गोल्ड की डिमांड तेजी से बढ़ी है. चीन ने फिर से फिजिकल गोल्ड की खरीदारी शुरू कर दी है. चीनी निवेशक लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों से पहले सोना जमा कर रहे हैं. दरअसल 16 फरवरी के बाद हफ्तेभर के लिए चीनी बाजार बंद रहेगा. वहीं अमेरिका की ओर से तेल और डॉलर की आपाधाती के चलते सोने-चांदी की कीमतों में फिर से भूचाल आ गया है. मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सोने की डिमांड हाई पर है. दुनियाभर के देशों के सेंट्रल बैंक इसकी खरीदारी कर रहे हैं.