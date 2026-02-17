Advertisement
trendingNow13112309
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: सोना $5,000 के नीचे लुढ़का, चांदी 3% फिसली- क्या गिरावट में छिपा है बड़ा खरीदारी मौका?

Gold-Silver Price Today: सोना $5,000 के नीचे लुढ़का, चांदी 3% फिसली- क्या गिरावट में छिपा है बड़ा खरीदारी मौका?

Gold-Silver Price Today : स्पॉट गोल्ड की कीमतें $5,000 के निशान से नीचे फिसल गईं है और 0.43% गिरकर $4,992 प्रति औंस पर आ गईं. इस बीच मंगलवार को एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट सिल्वर लगभग 1.83% गिरकर $75.07 प्रति औंस पर आ गई.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: सोना $5,000 के नीचे लुढ़का, चांदी 3% फिसली- क्या गिरावट में छिपा है बड़ा खरीदारी मौका?

Gold-Silver Price Today Live Updates: दुनिया भर के सर्राफा मार्केट में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है. 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है. मंगलवार यानी  17 फरवरी को लगातार दूसरे सेशन में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है. स्पॉट गोल्ड की कीमतें $5,000 के निशान से नीचे फिसल गईं. 0.43% गिरकर $4,992 प्रति औंस पर आ गईं. इस बीच मंगलवार को एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट सिल्वर लगभग 3% गिरकर $74.24 प्रति औंस पर आ गई. 

आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही चांदी 1.19% की भारी गिरावट के साथ ₹2,37,035 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है. वहीं, सोने की चमक भी आज फीकी पड़ी है और ये 0.68% टूटकर ₹1,53,707 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है. 

ये भी पढ़ें : सस्ते रूसी तेल से बदला रुख; क्या भारत ने गंवा दिया मौका? ड्रैगन ने मारी बाजी

Add Zee News as a Preferred Source

सोने और चांदी की कीमतों को लेकर क्या चला रहा है?

US के नए इकोनॉमिक डेटा ने फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित इंटरेस्ट रेट में कटौती पर मिला-जुला आउटलुक दिखाया है. जनवरी में यूनाइटेड स्टेट्स में कंज्यूमर प्राइस उम्मीद से कम बढ़े, ये अनुमान से कम थे. जबकि उसी समय जॉब ग्रोथ में अचानक बढ़ोतरी हुई है. मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है कि US सेंट्रल बैंक अपनी आने वाली 18 मार्च की मीटिंग में रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा. हालांकि, ट्रेडर्स अभी जुलाई तक रेट में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं और जून की शुरुआत में ही ऐसा होने की पूरी संभावना है.

उतार-चढ़ाव के बीच सोना और चांदी खरीदना चाहिए?

बड़जाते स्टॉक एंड शेयर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज बडजाटे के मुताबिक, दोनों मेटल तय रेंज में ट्रेड कर रहे हैं. ये ट्रेंड रिवर्सल के बजाय कंसोलिडेशन का संकेत देते हैं और आगे चलकर अगला डायरेक्शनल मूव ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन, US डॉलर मूवमेंट, बॉन्ड यील्ड और जियोपॉलिटिकल संकेतों पर निर्भर करेगा. रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट से नई मोमेंटम बाइंग शुरू हो सकती है. जबकि सपोर्ट टूटने पर करेक्टिव प्रेशर आ सकता है. सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ अगर आप ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हॉलमार्किंग पर पूरा ध्यान देना जरूरी है. BIS हॉलमार्क भारत में असली सोने का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर है. ये सरकार की तरफ से प्योरिटी की गारंटी देता है. ज्वेलरी खरीदने से पहले हमेशा उस पर हॉलमार्क स्टैम्प और प्योरिटी कोड चेक करें.

ये गिरावट निवेशकों के लिए क्या संदेश देती है?

एनालिस्ट्स का मानना है कि वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी उन निवेशकों के लिए अवसर की घंटी है जो लंबी अवधि के लिए संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं. बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. इसलिए पूरी राशि एक साथ लगाने के बजाय छोटी-छोटी किश्तों में निवेश करना सुरक्षित रणनीति साबित हो सकती है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price today

Trending news

'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
Jammu Kashmir Cyber Crime
J-K में 8000 फेक अकाउंट्स का भंडाफोड़, चीन-पाकिस्तान से जुड़े तार
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर
Mani Shankar Aiyar
मैं गांधीवादी, नेहरूवादी लेकिन राहुलवादी नहीं... वर्तमान नेतृत्व से कितने दुखी अय्यर