Gold-Silver Price Today: सोना $5,000 के नीचे लुढ़का, चांदी 3% फिसली- क्या गिरावट में छिपा है बड़ा खरीदारी मौका?

Gold-Silver Price Today Live Updates: दुनिया भर के सर्राफा मार्केट में इन दिनों जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है. 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए बड़ी खबर लेकर आई है. मंगलवार यानी 17 फरवरी को लगातार दूसरे सेशन में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है. स्पॉट गोल्ड की कीमतें $5,000 के निशान से नीचे फिसल गईं. 0.43% गिरकर $4,992 प्रति औंस पर आ गईं. इस बीच मंगलवार को एशियाई ट्रेडिंग घंटों के दौरान स्पॉट सिल्वर लगभग 3% गिरकर $74.24 प्रति औंस पर आ गई.

आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार सुबह बाजार खुलते ही चांदी 1.19% की भारी गिरावट के साथ ₹2,37,035 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है. वहीं, सोने की चमक भी आज फीकी पड़ी है और ये 0.68% टूटकर ₹1,53,707 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है.

सोने और चांदी की कीमतों को लेकर क्या चला रहा है?

US के नए इकोनॉमिक डेटा ने फेडरल रिजर्व द्वारा संभावित इंटरेस्ट रेट में कटौती पर मिला-जुला आउटलुक दिखाया है. जनवरी में यूनाइटेड स्टेट्स में कंज्यूमर प्राइस उम्मीद से कम बढ़े, ये अनुमान से कम थे. जबकि उसी समय जॉब ग्रोथ में अचानक बढ़ोतरी हुई है. मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उम्मीद है कि US सेंट्रल बैंक अपनी आने वाली 18 मार्च की मीटिंग में रेट्स में कोई बदलाव नहीं करेगा. हालांकि, ट्रेडर्स अभी जुलाई तक रेट में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं और जून की शुरुआत में ही ऐसा होने की पूरी संभावना है.

उतार-चढ़ाव के बीच सोना और चांदी खरीदना चाहिए?

बड़जाते स्टॉक एंड शेयर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज बडजाटे के मुताबिक, दोनों मेटल तय रेंज में ट्रेड कर रहे हैं. ये ट्रेंड रिवर्सल के बजाय कंसोलिडेशन का संकेत देते हैं और आगे चलकर अगला डायरेक्शनल मूव ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन, US डॉलर मूवमेंट, बॉन्ड यील्ड और जियोपॉलिटिकल संकेतों पर निर्भर करेगा. रेजिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट से नई मोमेंटम बाइंग शुरू हो सकती है. जबकि सपोर्ट टूटने पर करेक्टिव प्रेशर आ सकता है. सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ अगर आप ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो हॉलमार्किंग पर पूरा ध्यान देना जरूरी है. BIS हॉलमार्क भारत में असली सोने का सबसे भरोसेमंद इंडिकेटर है. ये सरकार की तरफ से प्योरिटी की गारंटी देता है. ज्वेलरी खरीदने से पहले हमेशा उस पर हॉलमार्क स्टैम्प और प्योरिटी कोड चेक करें.

ये गिरावट निवेशकों के लिए क्या संदेश देती है?

एनालिस्ट्स का मानना है कि वर्तमान में सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी उन निवेशकों के लिए अवसर की घंटी है जो लंबी अवधि के लिए संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं. बाजार में अस्थिरता बनी हुई है. इसलिए पूरी राशि एक साथ लगाने के बजाय छोटी-छोटी किश्तों में निवेश करना सुरक्षित रणनीति साबित हो सकती है.