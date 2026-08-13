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क्रूड टूटा...फ‍िर भी क्‍यों चढ़ रहा सोना? दो महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर दाम; 10000 रुपये हुआ महंगा

US Inflation Data: अमेर‍िका में जारी हाल‍िया महंगाई दर के आंकड़े में ग‍िरावट आने के बाद सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. इसके बाद ब्‍याज दर पुराने लेवल पर ही बरकरार रहने से सोने में और तेजी आने की उम्‍मीद है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 13, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:46 AM IST
क्रूड टूटा...फ‍िर भी क्‍यों चढ़ रहा सोना? दो महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर दाम; 10000 रुपये हुआ महंगा
Image Credit: AI

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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