Gold and Silver Price Today: सोने के दाम में प‍िछले कुछ द‍िन से चल रहा तेजी का स‍िलस‍िला जारी है. क्रूड ऑयल की कीमत में उठापटक के बीच सोने के दाम में आ रही तेजी चौंका रही है, आज क्रूड में तेजी देखी गई. सोने के दाम में हाल‍िया तेजी के पीछे अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद के अनुसार रहना है. अमेर‍िका में इंफ्लेशन रेट के आंकड़े नरम रहने से सोना इंटरनेशनल मार्केट में दो महीने से ज्‍यादा के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. इंफ्लेशन रेट के आंकड़े सामने आने के बाद उम्‍मीद है क‍ि फेडरल र‍िजर्व सितंबर में होने वाली मीट‍िंग के दौरान ब्‍याज दर को पुराने लेवल पर स्थिर रख सकता है. प‍िछले एक महीने के दौरान सोना 10,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम से ज्‍यादा चढ़ गया.