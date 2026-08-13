Gold and Silver Price Today: सोने के दाम में पिछले कुछ दिन से चल रहा तेजी का सिलसिला जारी है. क्रूड ऑयल की कीमत में उठापटक के बीच सोने के दाम में आ रही तेजी चौंका रही है, आज क्रूड में तेजी देखी गई. सोने के दाम में हालिया तेजी के पीछे अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े उम्मीद के अनुसार रहना है. अमेरिका में इंफ्लेशन रेट के आंकड़े नरम रहने से सोना इंटरनेशनल मार्केट में दो महीने से ज्यादा के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. इंफ्लेशन रेट के आंकड़े सामने आने के बाद उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व सितंबर में होने वाली मीटिंग के दौरान ब्याज दर को पुराने लेवल पर स्थिर रख सकता है. पिछले एक महीने के दौरान सोना 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़ गया.
फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी से सोने के दाम में गिरावट देखी जाती है. गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर सोना 3 डॉलर की तेजी के साथ 4,470 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान सोना 1 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 5 जून के बाद रिकॉर्ड लेवल पर गया था. घरेलू बाजार में भी सोने के दाम दो महीने के रिकॉर्ड लेवल के पार चले गए हैं. जुलाई में अमेरिकी कंज्यूमर इंफ्लेशन में मामूली (0.1%) तेजी दर्ज की गई, यह बाजार के अनुमान के मुताबिक है. जून में इसमें 0.4% की गिरावट आई थी. इस डेटा के बाद अगले महीने फेड की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी की दलील कमजोर पड़ गई है.
महंगाई दर के आंकड़े, कमजोर अमेरिकी डॉलर और मजबूत तकनीकी संकेतों ने सोने के दाम में इजाफा करने में मदद की है. सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार सितंबर में दरों में बढ़ोतरी की संभावना 46% से घटकर 40% रह गई है. फेडरल रिजर्व ने 29 जुलाई की मीटिंग में नीतिगत ब्याज दर को 3.50% से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा था. आमतौर पर ऊंची ब्याज दर सोने के चमक को कम करती हैं. हालांकि, बाजार की नजर गुरुवार को आने वाले प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) पर टिकी है.
अमेरिका और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच जहाजों पर हमलों की खबर से भी बाजार में तनाव बना हुआ है. जानकारों का कहना है यदि संघर्ष बढ़ता है और क्रूड ऑयल 100 डॉलर की तरफ जाता है, तो ब्याज दरें बढ़ सकती है. इससे एक बार फिर सोने पर दबाव देखने को मिल सकता है. इस दौरान चांदी भी 1.3% उछलकर 65.49 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 22 जून के बाद का रिकॉर्ड लेवल है.
इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के साथ सोने की कीमत में घरेलू बाजार में भी तेजी देखी जा रही है. पिछले एक महीने के दौरान सोना 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा चढ़ गया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से बुधवार शाम को जारी किये गए रेट में तेजी देखी गई. कारोबारी सत्र के अंत में 24 कैरेट वाला सोना करीब 600 रुपये की तेजी के साथ 153419 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव चढ़कर 140532 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 115064 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की बात करें तो इसमें करीब 2000 रुपये प्रति किलो की तेजी आई और यह 237214 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान सोने के दाम में उठापटक बनी हुई है. जेपी मार्गन की तरफ से जारी एडवाइजरी में दावा किया गया था कि गोल्ड में इस साल एक बार फिर से जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा. इस रिपोर्ट में दिसंबर 2026 तक 40 प्रतिशत तेजी आने की उम्मीद जताई गई थी. पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन ने कहा, मिडिल ईस्ट में जंग फिर शुरू हुई तो सोना नीचे जा सकता है, लेकिन यह गिरावट अस्थायी है. फिलहाल अमेरिका में ब्याज दर स्थिर रहने की उम्मीद से सोने में तेजी बने रहने के आसार हैं. सोने के नीचे आने पर इसमें लमसम निवेश किया जा सकता है. आप गोल्ड में निवेश के लिए SIP कर रहे हैं तो इसे जारी रखें.
जनवरी 2025 में घरेलू बाजार में 24 कैरट वाला सोना 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब था. उसके बाद जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक सोने के दाम में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और दोगुने से भी ज्यादा चढ़कर 1.90 लाख रुपये के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. हालांकि बाद में इसमें गिरावट आई और यह 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक टूट गया. साल 2025 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार उछाल के चलते भारतीय बाजार में भी सोने के दाम नए शिखर पर पहुंच गए.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)