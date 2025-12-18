न चांदी रुकने का नाम ले रही, न थम रही सोने की रफ्तार, ₹1.15 लाख चढ़ चुका है सिल्वर का भाव, खरीदारी से पहले देखें लेटेस्ट रेट लिस्ट

Gold Rate: सोने-चांदी की कीमतों में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. सोना और चांदी लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. आज सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया. सोने की कीमत 1,32,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई. सोने से भी तेज रफ्तार से भाग रही चांदी इस साल अब तक 1.50 लाख रुपये महंगा हो चुका है. चांदी की कीमत आज 1,479 रुपए बढ़कर 2,01,120 रुपए किलो पर पहुंच गया.

24 कैरेट से 18 कैरेट तक सोने की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट देखें तो 10 ग्राम सोने का भाव कैरेट के हिसाब से कुछ इस तरह से है... धड़ाम होता बाजार, धूम मचाता सोना, निकल रहा ₹ का दम...अधर में अटकी ये डील करा रही भारत का नुकसान

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,32,474 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,21,346 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,21,346 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी तोड़ रहा सारे रिकॉर्ड

सोने की बढ़ती कीमत के बीच चांदी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कल चांदी ने 2 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर दिया. चांदी की कीमत इस साल 1,15,233 रुपये तचक बढ़ चुका है. इंडस्ट्रियल डिमांड में भारी तेजी, मैन्युफैक्चरर्स की ओर से अग्रिम खरीदारी, निवेश में बढ़ोतरी और अमेरिका की ओर से ट्रेड डील में देरी के चलते चांदी की कीमत तेजी के साथ भाग रही है. माना जा रहा है कि ये तेजी अभी जारी रहने वाली है . वहीं बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि सोना अगले साल 3 लाख के आंकड़े को छू सकता है. ट्रेड डील में देरी के चलते निवेशकों में असमंजस की स्थिति है, इसलिए सोने-चांदी में निवेश बढ़ता जा रहा है.