Advertisement
trendingNow13045815
Hindi Newsबिजनेसन चांदी रुकने का नाम ले रही, न थम रही सोने की रफ्तार, ₹1.15 लाख चढ़ चुका है सिल्वर का भाव, खरीदारी से पहले देखें लेटेस्ट रेट लिस्ट

न चांदी रुकने का नाम ले रही, न थम रही सोने की रफ्तार, ₹1.15 लाख चढ़ चुका है सिल्वर का भाव, खरीदारी से पहले देखें लेटेस्ट रेट लिस्ट

Silver Price: सोने-चांदी की कीमतों में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. सोना और चांदी लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. आज सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया. सोने की कीमत 1,32,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न चांदी रुकने का नाम ले रही, न थम रही सोने की रफ्तार, ₹1.15 लाख चढ़ चुका है सिल्वर का भाव, खरीदारी से पहले देखें लेटेस्ट रेट लिस्ट

Gold Rate: सोने-चांदी की कीमतों में जारी तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. सोना और चांदी लगातार तेजी से नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं. आज सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया. सोने की कीमत 1,32,470 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई. सोने से भी तेज रफ्तार से भाग रही चांदी इस साल अब तक 1.50 लाख रुपये महंगा हो चुका है. चांदी की कीमत आज 1,479 रुपए बढ़कर 2,01,120 रुपए किलो पर पहुंच गया.  

24 कैरेट से 18 कैरेट तक सोने की कीमत  

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट देखें तो 10 ग्राम सोने का भाव कैरेट के हिसाब से कुछ इस तरह से है... धड़ाम होता बाजार, धूम मचाता सोना, निकल रहा ₹ का दम...अधर में अटकी ये डील करा रही भारत का नुकसान

Add Zee News as a Preferred Source

 

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,32,474 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,21,346 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,21,346 रुपये प्रति 10 ग्राम  

चांदी तोड़ रहा सारे रिकॉर्ड  

सोने की बढ़ती कीमत के बीच चांदी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. कल चांदी ने 2 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर दिया. चांदी की कीमत इस साल  1,15,233 रुपये तचक बढ़ चुका है.  इंडस्ट्रियल डिमांड में भारी तेजी, मैन्युफैक्चरर्स की ओर से अग्रिम खरीदारी, निवेश में बढ़ोतरी और अमेरिका की ओर से ट्रेड डील में देरी के चलते चांदी की कीमत तेजी के साथ भाग रही है.  माना जा रहा है कि ये तेजी अभी जारी रहने वाली है . वहीं बाजार जानकारों का ये भी कहना है कि सोना अगले साल 3 लाख के आंकड़े को छू सकता है. ट्रेड डील में देरी के चलते निवेशकों में असमंजस की स्थिति है, इसलिए सोने-चांदी में निवेश बढ़ता जा रहा है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold price

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना