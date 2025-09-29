Advertisement
trendingNow12940744
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों का रेट

गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल बुलियन प्राइस में उछाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद दर्ज की गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 08:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों का रेट

Gold-Silver Price Today : फेस्टिव डिमांड के चलते गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सोने चांदी की कीमतों में आज तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज यानी 22 सितंबर को सोना 1 लाख 14 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, जबकि चांदी की कीमत 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई है. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल बुलियन प्राइस में उछाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद दर्ज की गई है.

फेस्टिव सीजन में होती है बहुत खरीदारी

बता दें , फेस्टिव सीजन में सोने-चांदी के गहनों की भी खूब खरीदारी होती है. नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली पर आम लोग गहने और सोने-चांदी के सिक्के खरीदते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत 
 
नई दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 1,14,540 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,14,730 रुपये चल रही है. बेंगलुरु में ये 1,14,820रुपये और कोलकाता में 1,14,580  रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में सबसे गोल्ड की कीमत सबसे अधिक 1,15,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 

वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक, आज सुबह सोने का हाजिर भाव 3,785 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. 5 दिसंबर का वायदा भाव आज सुबह 1,14,909 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

चांदी की कीमतें 

भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के मुताबिक  , चांदी की कीमत बढ़कर 1,42,190 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. शुक्रवार को कीमतें 1,36,720 रुपये थीं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 5 अक्टूबर का चांदी वायदा भाव बढ़कर 1,42,147 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं

भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

gold silver price today

Trending news

भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Actor Vijay
भगदड़ के बाद TVK प्रमुख एक्टर विजय को बम से उड़ाने की धमकी, घर के हर कोने की तलाशी
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
;