Gold-Silver Price Today: सोने की कीमतों ने बनाया नया रिकॉर्ड; जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों का रेट

Gold-Silver Price Today : फेस्टिव डिमांड के चलते गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है. सोने चांदी की कीमतों में आज तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है. आज यानी 22 सितंबर को सोना 1 लाख 14 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, जबकि चांदी की कीमत 1 लाख 42 हजार रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई है. गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में ये बढ़ोतरी इंटरनेशनल बुलियन प्राइस में उछाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती के बाद दर्ज की गई है.

फेस्टिव सीजन में होती है बहुत खरीदारी

बता दें , फेस्टिव सीजन में सोने-चांदी के गहनों की भी खूब खरीदारी होती है. नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली पर आम लोग गहने और सोने-चांदी के सिक्के खरीदते हैं.

सोने की कीमत



नई दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमत 1,14,540 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,14,730 रुपये चल रही है. बेंगलुरु में ये 1,14,820रुपये और कोलकाता में 1,14,580 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चेन्नई में सबसे गोल्ड की कीमत सबसे अधिक 1,15,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है.

वर्ल्ड गोल्ड कॉउंसिल के मुताबिक, आज सुबह सोने का हाजिर भाव 3,785 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. 5 दिसंबर का वायदा भाव आज सुबह 1,14,909 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

चांदी की कीमतें

भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के मुताबिक , चांदी की कीमत बढ़कर 1,42,190 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. शुक्रवार को कीमतें 1,36,720 रुपये थीं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अनुसार, 5 अक्टूबर का चांदी वायदा भाव बढ़कर 1,42,147 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं

भारत में सोने की कीमत काफी हद तक वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है. ग्लोबल कंडीशन 2022 में तब बदलने लगीं जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया. फिर ईरान-इजराइल-फ़िलिस्तीन को लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू हुआ. इन सभी कारणों की वजह से केंद्रीय बैंकों ने अधिक सोना खरीदना शुरू कर दिया, जिससे इसकी कीमत बढ़ गई.