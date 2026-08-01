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Gold Price: फेड र‍िजर्व के फैसले से भी नहीं लौटी सोने की चमक, फ‍िर क्रैश हुआ रेट; क्‍या है कारण?

Comex Gold Price: इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखी जा रही है. यह ग‍िरावट फेड के उस फैसले के बाद आई है, ज‍िसमें यूएस सेंट्रल बैंक ने ब्‍याज दर में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करने का ऐलान क‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 01, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:23 AM IST
Gold Price: फेड र‍िजर्व के फैसले से भी नहीं लौटी सोने की चमक, फ‍िर क्रैश हुआ रेट; क्‍या है कारण?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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