दो द‍िन पहले डॉलर में कमजोरी से दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखने को म‍िली थी. लेकिन डॉलर की वापसी से निवेशकों ने प्रॉफ‍िट बुक‍िंग शुरू कर दी और सोना धड़ाम हो गया. इंटरनेशनल वायदा मार्केट यानी कॉमेक्स पर सोना 62 डॉलर टूटकर 4,098 डॉलर प्रत‍ि औंस के न‍िचले लेवल पर आकर बंद हुआ. इस गिरावट के बावजूद गोल्‍ड ने जुलाई में कुल 1.5 फीसदी की बढ़त हासिल कर ली. यह फरवरी के बाद से इसकी पहली मंथली ग्रोथ है. दूसरी तरफ, चांदी पर भी दबाव देखा जा रहा है और यह 1.24 डॉलर टूटकर 57.77 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गई. चांदी में लगातार दूसरे महीने गिरावट का रुझान है.