Gold Silver Price Update: फेड रिजर्व के फैलसे का असर सोने-चांदी की कीमत पर देखा जाता है. पिछले दिनों फेड रिजर्व ने ब्याज दर को पुराने लेवल पर ही बरकरार रखा तो दाम में तेजी आने की उम्मीद की जा रही थी. जानकार भी अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं होने से सोने की चार महीने की सुस्ती टूटने की संभावना जता रहे थे. लेकिन 1 अगस्त (शनिवार) की सुबह सोने-चांदी के दाम में तेज गिरावट देखी गई. अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के कारण निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है. इससे कमोडिटी मार्केट में दबाव देखने को मिल रहा है.
दो दिन पहले डॉलर में कमजोरी से दोनों कीमती धातुओं में तेजी देखने को मिली थी. लेकिन डॉलर की वापसी से निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और सोना धड़ाम हो गया. इंटरनेशनल वायदा मार्केट यानी कॉमेक्स पर सोना 62 डॉलर टूटकर 4,098 डॉलर प्रति औंस के निचले लेवल पर आकर बंद हुआ. इस गिरावट के बावजूद गोल्ड ने जुलाई में कुल 1.5 फीसदी की बढ़त हासिल कर ली. यह फरवरी के बाद से इसकी पहली मंथली ग्रोथ है. दूसरी तरफ, चांदी पर भी दबाव देखा जा रहा है और यह 1.24 डॉलर टूटकर 57.77 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. चांदी में लगातार दूसरे महीने गिरावट का रुझान है.
सोने-चांदी में गिरावट का सीधा रिलेशन यूएस डॉलर इंडेक्स में आए उछाल से है. शुक्रवार को यह सुधरकर 100.3 के लेवल पर बंद हुआ. हालांकि, वीकली बेस पर यह अब भी डेढ़ प्रतिशत नीचे है. इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दर को 3.50 से 3.75 फीसदी पर स्थिर रखा है. फेड मीटिंग में सभी अधिकारी ब्याज दर को लेकर एकमत नहीं थे. तीन सदस्यों ने तुरंत ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में वोट किया था. इनका मानना था कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दर बढ़ाना जरूरी है.
अमेरिका में महंगाई दर पिछले पांच साल से फेड के 2 प्रतिशत के टारगेट से ऊपर चल रही है. पिछले दिनों ईरान से संबंधित तनाव और ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ के कारण कीमत पर दबाव फिर से बढ़ गया है. हालांकि, जून में एनर्जी प्राइस में गिरावट से राहत मिली थी. लेकिन मिडिल ईस्ट संकट और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं. तेल महंगा होने से आने वाले महीनों में महंगाई फिर से बढ़ने का खतरा है.
भारतीय बाजार में एमसीएक्स (MCX) पर सोने और चांदी में उतार-चढ़ाव देखा गया. एमसीएक्स पर 5 अक्टूबर को डिलीवरी वाला सोना 32 रुपये गिरकर 143376 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ. इसके उलट, चांदी के वायदा भाव भी 219880 रुपये प्रति किलो पर आ गई. जुलाई के दौरान एमसीएक्स पर सोना 0.60 प्रतिशत मजबूत हुआ है. इसके अलावा चांदी 5.21 प्रतिशत टूट गई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)