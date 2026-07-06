/Gold Rate Crash: 4 दिन में ही फूला सोने का दम, चढ़ने के बाद अचानक सोने में बड़ी गिरावट, चांदी धड़ाम, क्यों क्रैश हुआ गोल्ड ? चेक करें रेट

Gold-Silver prices today: 6 जुलाई को सोने ने बड़ा यूटर्न लिया. ग्लोबल मार्केट में तेजी से साथ खुला सोना अचानक से क्रैश हो गया. इंटरनेशनल मार्कट में कॉमेक्स गोल्ड की कीमत अचानक ही करीब 21 डॉलर गिर गई और सोना 4,150.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. 4 दिन की तेजी के बाद आज अचानक सोने के दाम गिरने लगे.
सिर्फ वैश्विक बाजार ही नहीं भारत में भी सोने ने करवट ली. तेजी के साथ ओपनिंग करने के बाद भारत में भी गोल्ड के दाम में अचानक से गिरावट आने लगी है. 6 जुलाई, सोमवार को MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव -207.00 (-0.14%) गिरकर 1,47,182 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. 147509 रुपये से रेंज से ओपनिंग करने के बाद अचानक सोना गिरने लगा.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत और 1 किलो चांदी के भाव कुछ इस तरह से हैं..
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,44,929 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,33,289 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,09,134 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,31,812 रुपये पर गिर गई है.
अमेरिका से आई बेरोगजारी रिपोर्ट और फेरडर रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद में चढ़ने लगा सोमवार को अचानक सस्ता हो गया. सोमवार को ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों को लेकर अनुमानों ने एक बार फिर से सोने की कीमतों को फीका कर दिया है.डॉलर की मजबूती ने सोने को तोड़ दिया है.
4 दिनों की तेजी के बाद प्रॉफिट के चलते सोमवार को सोने की कीमत में दवाब देखा गया. अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में 0.1% की मजबूती आई है. डॉलर इंडेक्स और सोना एक दूसरे के विपरीत चलते हैं. डॉलर में मजबूती आते ही सोने के मांग में कमी से कीमतों में गिरावट देखने को मिला है. कच्चे तेल पर 22 देशों ने लिया सबसे बड़ा फैसला, कौड़ियों के भाव बिकेगा तेल! होर्मुज पर राहत से 70 के नीचे पहुंचा क्रूड
सोने का लेनदेन चूंकि अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए अमेरिकी करेंसी में उतार-चढ़ाव सोने को प्रभावित करता है. डॉलर के सस्ता होने या महंगे होने से सोने की कीमत भी प्रभावित होती है. जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है, तो दूसरे देशों को सोना खरीदने के लिए अधिक करेंसी खर्च करनी पड़ती है, जिससे मांग और कीमत में गिरावट आती है. वहीं जब डॉलर की वैल्यू गिरती है, जो दूसरी करेंसी में सोना खरीदना सस्ता पड़ता है और गोल्ड की डिमांड और कीमत दोनों बढ़ जाती है .
डिस्क्लेमर: Zee न्यूज आपको इस आर्टिकल के जरिए सोने-चांदी में निवेश की सलाह नहीं दे रहा है. ये सोने की मौजूदा कीमत पर आधारित है. सोने-चांदी में निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्स वित्तीय सलाहकारों के निवेश की सलाह जरूर लें.