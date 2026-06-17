इंटरनेशनल मार्केट में आ रही तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को म‍िलता है. इंड‍िया बुल‍ियन एंड ज्‍वैलर्स एसोस‍िएशन (IBJA) की वेबसाइट पर मंगलवार शाम को सोने और चांदी के रेट में तेजी देखी गई. IBJA की तरफ से द‍िन में दो बार रेट जारी क‍िये जाते हैं. https://ibjarates.com/ के अनुसार मंगलवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना महंगा होकर 150663 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट गोल्‍ड का रेट 150060 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्‍ड का रेट 138007 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और 18 कैरेट गोल्‍ड चढ़कर 112997 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी तेजी आई और यह चढ़कर 249179 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर पहुंच गई.