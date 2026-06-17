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Gold Price: शांत‍ि समझौते के बाद सोने में लगातार तीसरे द‍िन तेजी, आज क्‍या है 24K, 22K और 18K गोल्‍ड का रेट

17th June Gold Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहा तनाव धीरे-धीरे कम हो रहा है. यही कारण है क‍ि अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है. आज चढ़कर क्‍या हो गया रेट, आइए जानते हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 17, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:11 AM IST
Gold Price: शांत‍ि समझौते के बाद सोने में लगातार तीसरे द‍िन तेजी, आज क्‍या है 24K, 22K और 18K गोल्‍ड का रेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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