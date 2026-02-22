Gold-Silver Rate Today: मार्केट में चमका सोना, चांदी भी दौड़ी; गोल्ड ₹2,300 बढ़कर ₹1.59 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ

Gold-Silver Rate Today: देश में 22 फरवरी यानी रविवार को सोने की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली है. ये घरेलू और वैश्विक बाजारों में बनी मजबूत धारणा का संकेत देती है. अंतरराष्ट्रीय लेवल पर निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बना हुआ है. इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है. भले ही कीमतों में आज कोई बड़ा उतार-चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया. लेकिन मौजूदा स्तर पर दामों का टिके रहना बाजार में स्थिर डिमांड और मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है.

24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,928 प्रति ग्राम

देश में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,928 प्रति ग्राम पर बनी हुई है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹14,600 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹11,946 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से कीमतों का ये लेवल ज्वेलरी खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए अहम माना जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में जारी अनिश्चितताओं, डॉलर की चाल और केंद्रीय बैंकों की नीतियों के कारण सोने को लगातार समर्थन मिल रहा है. ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतों की दिशा अंतरराष्ट्रीय संकेतों और घरेलू मांग पर निर्भर करेगी.

फ्यूचर्स मार्केट में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमतों में थोड़ी तेजी देखी गई है. पिछले सेशन में 1,56,876 रुपये पर बंद होने के बाद गोल्ड फ्यूचर्स 1,56,993 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इस साल की शुरुआत में 29 जनवरी को फ्यूचर्स सेगमेंट में सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया था. इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) ने शुक्रवार को 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्राम के क्लोजिंग रेट की जानकारी दी थी. चूंकि वीकेंड पर बुलियन मार्केट बंद रहते हैं. इसलिए ये रेट शनिवार और रविवार को भी लागू रहेंगे.

IBJA के बेंचमार्क के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,42,040 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,16,300 रुपये है. ये रेट देश भर के ज्वैलर्स और ट्रेडर्स के लिए खास रेफरेंस प्वाइंट का काम करते हैं. दिल्ली में शुक्रवार को सोने की कीमतें 850 रुपये बढ़कर 1,59,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं. ये पिछली बार 1,58,650 रुपये पर बंद हुई थी. चांदी की कीमतें 2.64 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही हैं.

मुंबई में सोने की कीमत

मुंबई में 24K सोने की कीमत 15,928 रुपये है.

सोने और चांदी की कीमत का वीकली आउटलुक

आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहने की उम्मीद है. शुक्रवार को US सुप्रीम कोर्ट ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100 से अधिक देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है.

कीमतों पर किन फैक्टर्स का असर पड़ता है?

भारत में सोने की कीमतें मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स और एक्सचेंज रेट्स में बदलाव से तय होती हैं. ये फैक्टर्स मिलकर देश भर में रोजाना सोने के रेट तय करते हैं.

सोने और चांदी की कीमतों में इतनी बार उतार-चढ़ाव क्यों होता है?

सोने और चांदी की कीमत ग्लोबल आर्थिक घटनाओं, महंगाई के आंकड़ों, बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल तनाव के आधार पर बदलती है.

FAQs:-

सवाल: 22 फरवरी को सोने की कीमतों में स्थिरता क्यों रही?

जवाब: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बना हुआ है. इससे भारतीय सर्राफा बाजार को भी समर्थन मिला है. डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और ग्लोबल अनिश्चितताएं सोने को मजबूती दे रही हैं.

सवाल: 24, 22 और 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं?

जवाब: देश में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,928 प्रति ग्राम है. वहीं 22 कैरेट सोना ₹14,600 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना ₹11,946 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. IBJA के बेंचमार्क रेट के मुताबिक 24 कैरेट सोना ₹1,55,066 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है.

सवाल: सोने-चांदी की कीमतों में बार-बार उतार-चढ़ाव क्यों होता है?

जवाब: सोने और चांदी की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड, इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति, महंगाई के आंकड़े, बॉन्ड यील्ड, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे कारकों से प्रभावित होती हैं. इन वजहों से कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.