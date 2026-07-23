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अमेर‍िका-ईरान के तनाव के बीच सोना धड़ाम, चांदी में भी ग‍िरावट; क्‍या है आज का रेट?

Gold Price on MCX: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने का असर सोने-चांदी की कीमत पर देखा जा रहा है. गुरुवार सुबह से शुरू हुए कारोबारी सत्र में कॉमेक्‍स व MCX पर सोना नीचे गिर गया. हालांक‍ि, IBJA की तरफ से जारी क‍िये गए रेट में तेजी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:02 PM IST
अमेर‍िका-ईरान के तनाव के बीच सोना धड़ाम, चांदी में भी ग‍िरावट; क्‍या है आज का रेट?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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