Gold and Silver Price: ग्‍लोबल लेवल पर जारी भारी उथल-पुथल और अमेर‍िका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद गुरुवार (23 जुलाई) को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमत में मामूली नरमी देखने को म‍िल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की सूरत में ईरान के बेस‍िक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को तबाह करने की चेतावनी के बाद घरेलू बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के भाव में गिरावट आई. एमसीएक्स (MCX) पर 5 अगस्‍त की ड‍िलीवरी वाला सोना 1550 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम (1%) ग‍िरकर 1,44,127 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. चांदी की बात करें तो 4 स‍िलंबर को ड‍िलीवरी वाली चांदी 4294 रुपये (करीब 2 प्रत‍िशत) टूट गई और 222704 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर देखी गई.