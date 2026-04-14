Advertisement
trendingNow13177861
Hindi NewsबिजनेसGold Rate: होर्मुज टेंशन से फीकी पड़ रही थी सोने की चमक, मंगलवार को सीन बदला...आज सस्ता या महंगा हुआ गोल्ड, चांदी की कीमत कहां पहुंची ?

Gold Rate: होर्मुज टेंशन से फीकी पड़ रही थी सोने की चमक, मंगलवार को सीन बदला...आज सस्ता या महंगा हुआ गोल्ड, चांदी की कीमत कहां पहुंची ?

Gold Rate :  युद्ध के बीच सोने की कीमत में आज तेजी देखने को मिली है,. ग्लोबल मार्केट में सोना-चांदी दोनों बढ़े हैं.  आज सोना 1 फीसदी चढ़ गया है.  सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के बावजूद आपके लिए सोना अभी भी सस्ता है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 14, 2026, 08:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: होर्मुज टेंशन से फीकी पड़ रही थी सोने की चमक, मंगलवार को सीन बदला...आज सस्ता या महंगा हुआ गोल्ड, चांदी की कीमत कहां पहुंची ?

Gold Rate:   मिडिल ईस्ट का तनाव जितना बढ़ रहा है, सोने की कीमत में उतनी ही गिरावट देखने को मिली है. सोने का भाव में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट पर होर्मुज को ब्लॉक करने के फैसले ने सोने की टेंशन बढ़ दी है. ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट आई, MCX पर सोना 0.44 फीसदी या 699 रुपये गिर गया. 5 जून डिलीवरी वाले सोने की कीमत गिरकर 1,51,983 रुपये पर पहुंच गई , लेकिन मंगलवार को सीन बदल गया. ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमत में तेजी लौटी. Gold और silver की कीमतों में मंगलवार, 14 अप्रैल को 1% की तेजी देखने को मिली है.  कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 23 डॉलर तक बढ़ गई है.

चांदी आज गिरा या चढ़ा ? 

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट आ रही थी. चांदी -2,775 (-1.14%) रुपये की गिरावट के साथ 2,40,499 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था.  सोमवार को सोने में हजार रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली थी. मंगलवार को चांदी में भी तेजी लौटी है. हालांकि सोना अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से बहुत सस्ता है. सोने की कीमत में आज भले तेजी आई हो, लेकिन सोना अभी भी सस्ता ही है. 29 जनवरी को सोने की कीमत रिकॉर्ड हाई वैल्यू 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. वहीं चांदी की कीमत 4.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी. अगर इस कीमत से तुलना करें तो इस अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी पर आपके लिए खरीदारी के लिए गोल्डन चांस है. 

क्यों चढ़ा सोना-चांदी ?  

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत की बढ़ती संभावना ने सोने में तेजी के संकेत दे दिए हैं. ग्लोबल मार्केट में सोना 23.61 डॉलर की तेजी के साथ   4,769.19 डॉलर पर पहुंच गया है. दो दिनों की गिरावट के बाद सोने में तेजी देखने को मिली है.  COMEX गोल्ड की कीमत  4,800 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई थी. COMEX सिल्वर की कीमत  1% की बढ़त के साथ 76.49 डॉलर प्रति औंस पर है.  

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की बातचीत और कच्चे तेल के दामों में गिरावट ने सोने-चांदी की बल दिया है. सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली है.  युद्ध विराम की बातचीत, सुरक्षित निवेश की मांग, कच्चे तेल की कीमत में तेजी, डॉलर और ब्याज दरों के बीच सोने की कीमत में तेजी लौटी है.  

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

bse stock market

Trending news

देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
weather update
देश पर हीट वेव का हमला शुरू! लू की चपेट में आएंगे करोड़ों लोग, IMD का जानें अलर्ट
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पहले PM कहां जा रहे, जहां एक सपने ने बदला था इतिहास?
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
Assembly Elections 2026
'जय श्री राम बोलो, इलाज में मिलेगा डिस्काउंट', कोलकाता में डॉक्टर ने दिया अनोखा ऑफर
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
DNA
धर्मांतरण रैकेट बेनकाब, प्रोपेगेंडा एक्टिव, अब खाटू श्याम को लेकर अफवाह फैला दी
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
India Interesting Facts in Hindi
दुनिया में आम का ‘बादशाह’ भारत, 45 प्रतिशत करता प्रॉडक्शन; लेकिन देश में किंग कौन है
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Moinul Haque
बाबरी का पैसा डकार गए हुमायूं कबीर? कैशियर ने चंदे की चोरी का खुलासा करके छोड़ा साथ
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
DNA
Peace Talk के चक्कर में फैला ऐसा रायता, समेट नहीं पा रहा 'मुनीर फैन क्लब'
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
Arvind Kejriwal
पहली बार किसी ने कहा मैं सुनवाईं से हट जाऊं, HC में केजरीवाल की मांग सुन जज भी हैरान
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
Monsoon
बारिश में छप-छप भीगने का मजा हो सकता है किरकिरा, मॉनसून को लेकर IMD ने दिया अपडेट
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
Noida Protest
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे