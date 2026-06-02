Gold-Silver Rate Today: MCX गोल्ड फिसला, सिल्वर में तेजी; जानिए आपके शहर में क्या हैं लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Rate Today: मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए. निवेशक मजबूत अमेरिकी डॉलर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बाजार की दिशा का आकलन कर रहे हैं. साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत तथा संघर्ष विराम को लेकर बनी अनिश्चितता ने भी निवेशकों को सतर्क बनाए रखा है. घरेलू बाजार में MCX पर जुलाई 2026 चांदी वायदा 167 रुपये की मामूली बढ़त के साथ 2,66,350 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया. वहीं, जून 2026 डिलीवरी वाला सोना 258 रुपये चढ़कर 1,59,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा. इससे पहले दोनों कीमती मेटल्स पिछले कारोबारी सेशन में भी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए थे.

बाजार की नजर अब इस सप्ताह जारी होने वाले अमेरिकी रोजगार आंकड़ों और नॉन-फार्म पेरोल डेटा पर है. निवेशक इन आंकड़ों से अमेरिकी श्रम बाजार की स्थिति और महंगाई पर पड़ने वाले संभावित असर के संकेत तलाशेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण महंगाई बढ़ने की आशंका बनी हुई है.

स्पॉट गोल्ड की कीमत लगभग स्थिर

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत लगभग स्थिर रही और यह 4,481.53 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी. वहीं, अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.1 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई और यह 4,511.20 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.

क्या हैं लेटेस्ट रेट?

दिल्ली

24 कैरेट सोना: ₹1,58,970 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,723 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹2,65,810 प्रति किलो

मुंबई

24 कैरेट सोना: ₹1,59,250 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,979 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹2,66,260 प्रति किलो

बेंगलुरु

24 कैरेट सोना: ₹1,59,370 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,089 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹2,66,470 प्रति किलो

कोलकाता

24 कैरेट सोना: ₹1,58,980 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,45,723 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹2,66,200 प्रति किलो

हैदराबाद

24 कैरेट सोना: ₹1,59,450 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹1,46,163 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999 फाइन): ₹2,66,970 प्रति किलो

चेन्नई