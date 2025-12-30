Advertisement
trendingNow13058838
Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price : बड़ी गिरावट! कितना सस्ता हुआ सोना, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट्स

Gold-Silver Price : बड़ी गिरावट! कितना सस्ता हुआ सोना, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट्स

 लंबे समय तक ऊंचाई पर बने रहने के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को लगातार दूसरे दिन सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Price : बड़ी गिरावट! कितना सस्ता हुआ सोना, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट्स

Gold-Silver Price Today :  साल 2026 आने वाला है. अगर आप नए साल की शुरुआत सोना या चांदी खरीदने के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्राफा बाजार से अच्छी खबर है. लंबे समय तक ऊंचाई पर बने रहने के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को लगातार दूसरे दिन सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं.

सोने की कीमतों में गिरावट

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत अब 1,35,000 रुपये के स्तर से नीचे आ गई है. ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट सोना: 2,182 रुपये की गिरावट के साथ अब 1,34,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कल तक इसकी कीमत 1,36,781 रुपये थी.

22 कैरेट सोना: गहनों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना अब 1,23,293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.

18 कैरेट सोना: कम बजट वाले लोगों की पसंद 18 कैरेट सोना अब 1,00,949 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है.

दिल्ली 
• 24 कैरेट (24K) — ₹13,635 प्रति ग्राम (लगभग)
• 22 कैरेट (22K) — ₹12,500 प्रति ग्राम (लगभग)
• 18 कैरेट (18K) — ₹10,208 प्रति ग्राम (लगभग)

मुंबई 
• 24 कैरेट (24K) — ₹13,620 प्रति ग्राम (लगभग)
• 22 कैरेट (22K) — ₹12,485 प्रति ग्राम (लगभग)
• 18 कैरेट (18K) — ₹10,193 प्रति ग्राम (लगभग)

ये भी पढ़ें : भारत का रिफॉर्म ईयर...2025 में क्या-क्या बदला, PM Modi ने बताया

चांदी की कीमतों में भी गिरावट

चांदी की कीमतें भी नीचे आई हैं. कुछ समय पहले ढाई लाख रुपये के करीब आ चुकी चांदी अब 2,32,329 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. पिछले बंद भाव की तुलना में इसमें 3,111 रुपये की बड़ी कमी देखी गई है. घरेलू बाजार में मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव ने चांदी की रफ्तार को धीमा कर दिया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver price

Trending news

कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
Indian defence forces
कार्बाइन, भारी-भरकम टॉरपीडो...सेना को सुपरपावर बनाने की तैयारी, 4,666 करोड़ की डील
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
Bengal politics
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का बड़ा दावा, घुसपैठियों पर भाजपा को दिया मुंहतोड़ जवाब
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
Khalida Zia
शेख हसीना से बेहतर या खराब? भारत के साथ कैसे रहे पूर्व पीएम खालिदा जिया के रिश्ते?
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
Gujarat
'तू घूर क्यों रहा है'? गुजरात में 48 घंटे से 2 गुटों के बीच संग्राम, जमकर चले पत्थर
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?