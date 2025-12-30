Gold-Silver Price : बड़ी गिरावट! कितना सस्ता हुआ सोना, जानिए आपके शहर में क्या हैं रेट्स

लंबे समय तक ऊंचाई पर बने रहने के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को लगातार दूसरे दिन सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं.
Gold-Silver Price Today : साल 2026 आने वाला है. अगर आप नए साल की शुरुआत सोना या चांदी खरीदने के साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्राफा बाजार से अच्छी खबर है. लंबे समय तक ऊंचाई पर बने रहने के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को लगातार दूसरे दिन सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों के दाम नीचे आए हैं.
सोने की कीमतों में गिरावट
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत अब 1,35,000 रुपये के स्तर से नीचे आ गई है. ये उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है, जो शादी-ब्याह या निवेश के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे.
24 कैरेट सोना: 2,182 रुपये की गिरावट के साथ अब 1,34,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. कल तक इसकी कीमत 1,36,781 रुपये थी.
22 कैरेट सोना: गहनों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना अब 1,23,293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है.
18 कैरेट सोना: कम बजट वाले लोगों की पसंद 18 कैरेट सोना अब 1,00,949 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है.
दिल्ली
• 24 कैरेट (24K) — ₹13,635 प्रति ग्राम (लगभग)
• 22 कैरेट (22K) — ₹12,500 प्रति ग्राम (लगभग)
• 18 कैरेट (18K) — ₹10,208 प्रति ग्राम (लगभग)
मुंबई
• 24 कैरेट (24K) — ₹13,620 प्रति ग्राम (लगभग)
• 22 कैरेट (22K) — ₹12,485 प्रति ग्राम (लगभग)
• 18 कैरेट (18K) — ₹10,193 प्रति ग्राम (लगभग)
चांदी की कीमतों में भी गिरावट
चांदी की कीमतें भी नीचे आई हैं. कुछ समय पहले ढाई लाख रुपये के करीब आ चुकी चांदी अब 2,32,329 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. पिछले बंद भाव की तुलना में इसमें 3,111 रुपये की बड़ी कमी देखी गई है. घरेलू बाजार में मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव ने चांदी की रफ्तार को धीमा कर दिया है.