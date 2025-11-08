Gold-Silver Price Today: त्योहारों के बाद लगातार गोल्‍ड-सिल्‍वर के दाम में इन दिनों उथल-पुथल जारी है. आज यानी 8 नवंबर को सोने की कीमतों में 500 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई. गोल्ड का भाव एक बार फिर 1.20 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. लोकल ज्‍वैलरी मार्केट के मुताबिक, शनिवार को 24 कैरेट सोने का बाजार भाव 12,216 रुपये/ग्राम चल रहा है. भारत में सोना हमेशा से ही सुरक्षित और लॉन्ग टर्म निवेश माना जाता है. वैश्विक आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू आर्थिक हालात सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सोने-चांदी के रेट्स जारी करता है.

दिल्ली, मुंबई...अन्य शहरों में क्या है रेट?

आज 8 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,216 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,199 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹9,166 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. मुंबई और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,201, 22 कैरेट ₹11,184 और 18 कैरेट ₹9,151 प्रति ग्राम है.

Add Zee News as a Preferred Source

कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹12,294, 22 कैरेट ₹11,184 और 18 कैरेट ₹9,151 प्रति ग्राम बिक रहा है. चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,295, 22 कैरेट ₹11,269 और 18 कैरेट ₹9,399 प्रति ग्राम है.

यह भी पढ़ें : फर्जी विज्ञापन से बड़ा मुनाफा, 2024 में Meta ने कमाए 1.33 लाख करोड़ रुपये

चांदी की कीमत

वहीं चांदी की कीमत भी आज स्थिर है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में चांदी की कीमत ₹152.40 प्रति ग्राम और ₹1,52,400 प्रति किलो दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव हो सकते हैं.