Gold-Silver Price Today: फिर सस्‍ता हुआ गोल्ड, जानें दिल्ली मुंबई.....चेन्नई में क्‍या है सोने-चांदी के भाव?

आज 8 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,216 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,199 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹9,166 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. मुंबई और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,201, 22 कैरेट ₹11,184 और 18 कैरेट ₹9,151 प्रति ग्राम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:35 PM IST
Gold-Silver Price Today:  त्योहारों के बाद लगातार गोल्‍ड-सिल्‍वर के दाम में इन दिनों उथल-पुथल जारी है. आज यानी 8 नवंबर को सोने की कीमतों में 500 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट देखी गई. गोल्ड का भाव एक बार फिर 1.20 लाख रुपये/10 ग्राम के करीब पहुंच गया है.  लोकल ज्‍वैलरी मार्केट के मुताबिक, शनिवार को 24 कैरेट सोने का बाजार भाव 12,216 रुपये/ग्राम चल रहा है. भारत में सोना हमेशा से ही सुरक्षित और लॉन्ग टर्म निवेश माना जाता है. वैश्विक आर्थिक स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू आर्थिक हालात सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं. बता दें, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन सोने-चांदी के रेट्स जारी करता है.

दिल्ली, मुंबई...अन्य शहरों में क्या है रेट?

आज 8 नवंबर को दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹12,216 प्रति ग्राम, 22 कैरेट ₹11,199 प्रति ग्राम और 18 कैरेट ₹9,166 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. मुंबई और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,201, 22 कैरेट ₹11,184 और 18 कैरेट ₹9,151 प्रति ग्राम है.

कोलकाता में 24 कैरेट सोना ₹12,294, 22 कैरेट ₹11,184 और 18 कैरेट ₹9,151 प्रति ग्राम बिक रहा है. चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹12,295, 22 कैरेट ₹11,269 और 18 कैरेट ₹9,399 प्रति ग्राम है.

चांदी की कीमत

वहीं चांदी की कीमत भी आज स्थिर है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में चांदी की कीमत ₹152.40 प्रति ग्राम और ₹1,52,400 प्रति किलो दर्ज की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोने और चांदी  की कीमतों में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव हो सकते हैं.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

gold silver price today

