Gold Price Today: सोने में सुस्ती या तेजी, जानिए क्या है दिल्ली मुंबई और चेन्नई सहित बड़े शहरों का लेटेस्ट रेट?

Gold Price Today: सोने में सुस्ती या तेजी, जानिए क्या है दिल्ली मुंबई और चेन्नई सहित बड़े शहरों का लेटेस्ट रेट?

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार शाम को जब बाजार बंद हुए थे. तब तक चांदी की कीमतें गिरकर 2,44,929 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थीं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:09 AM IST
Gold Price Today: सोने में सुस्ती या तेजी, जानिए क्या है दिल्ली मुंबई और चेन्नई सहित बड़े शहरों का लेटेस्ट रेट?

Gold Price Today :  सोने की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. गोल्ड की कीमतों को घरेलू और ग्लोबल दोनों तरह के फैक्टर इन्वेस्टर की भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं. जनवरी में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भारतीय बुलियन मार्केट में सोने की कीमतें थोड़ी कम हुई हैं. जबकि वायदा और इंटरनेशनल कीमतों में मिले-जुले रुझान दिख रहे हैं. गुडरिटर्न्स के डेटा के मुताबिक, शनिवार 7 फरवरी को 24-कैरेट सोने की कीमत 15,370 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं, 22-कैरेट सोने की कीमत 14,089 रुपये प्रति ग्राम और 18-कैरेट सोना 11,527 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है. रिटेल मार्केट में 24-कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. ये 29 जनवरी को दर्ज की गई अब तक की सबसे ऊंची कीमत 1,79,010 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव में कमजोर शुरुआत के बाद थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है. 7 फरवरी को MCX पर सोने की कीमतें इंट्राडे में 10 ग्राम के लिए 1,48,455 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गईं है. ये गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पॉलिसी रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर रखने की घोषणा के बाद आई है इससे शॉर्ट-टर्म मार्केट सेंटीमेंट पर असर पड़ा है. 

इंटरनेशनल मार्केट से सोने की कीमतों को कुछ सपोर्ट मिला है. शुरुआती नुकसान से उबरने के बाद स्पॉट गोल्ड चढ़कर $4,887.30 प्रति औंस पर पहुंच गया है. सेशन की शुरुआत में कीमतें $4,654.86 प्रति औंस तक गिर गई थीं, लेकिन बाद में मजबूती से वापसी की.

निवेशक सोना क्यों चुन रहे हैं?

पिछले कुछ सालों में सोने ने महंगाई से पैसे को बचाने का एक भरोसेमंद तरीका साबित किया है. इसी वजह से अब अधिकतर निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट के एक जरूरी हिस्से के तौर पर सोना चुन रहे हैं.

ये भी पढ़ें : RBI ने नहीं घटाया रेपो रेट फिर भी कम होगी EMI,₹50 लाख के होम लोन पर बचा लें ₹20 लाख

भारत में सोने की कीमतें

आज यानी 7 फरवरी को देश में 24-कैरेट सोने की कीमत 15,660 रुपये प्रति ग्राम, 22-कैरेट सोने की कीमत 14,355 रुपये प्रति ग्राम और 18-कैरेट सोने की कीमत 11,745 रुपये प्रति ग्राम है.

सोने की कीमतें हर दिन क्यों बदलती हैं?

भारत में सोने की कीमतें ग्लोबल मार्केट में बदलाव, रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट में बदलाव, महंगाई की उम्मीदों, ब्याज दर के आउटलुक और जियोपॉलिटिकल घटनाओं की वजह से रोज बदलती हैं.

चेन्नई में सोने की कीमत

चेन्नई में 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹155460

कोलकाता में सोने की कीमत 

कोलकाता में 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹153710

मुंबई में सोने की कीमत

मुंबई में 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹153710

दिल्ली में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट सोना (10 ग्राम): ₹153860

