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Gold Price: लगातार गिरावट के बाद सोने-चांदी में लौटी चमक, फेड की मीटिंग पर निवेशकों की नजर

पिछले सप्ताह स्पॉट गोल्ड पहली बार जुलाई के बाद 4,000 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गया था, जिससे बाजार में भारी दबाव बन गया था. जानकााों के अनुसार, 4000 डॉलर का लेवल सोने के लिए एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है.

Edited ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 26, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 02:02 PM IST
Gold Price: लगातार गिरावट के बाद सोने-चांदी में लौटी चमक, फेड की मीटिंग पर निवेशकों की नजर

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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