/Gold Price: लगातार गिरावट के बाद सोने-चांदी में लौटी चमक, फेड की मीटिंग पर निवेशकों की नजर

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह स्पॉट गोल्ड पहली बार जुलाई के बाद 4,000 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसल गया था, जिससे बाजार में भारी दबाव बन गया था. जानकााों के अनुसार, 4000 डॉलर का लेवल सोने के लिए एक अहम सपोर्ट माना जा रहा है. हालिया गिरावट के बाद इस लेवल पर खरीदारी लौटने से दाम को सहारा मिला है. हालांकि, अभी भी बाजार में सावधानी बनी हुई है क्योंकि ऊंची ऊर्जा कीमतें महंगाई संबंधी चिंताओं को बढ़ा रही हैं. बाजार की सबसे बड़ी नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है. विशेषज्ञों के अनुमानों के मुताबिक, अक्टूबर की बैठक में ब्याज दर बढ़ने की संभावना सीमित है, लेकिन दिसंबर में दर बढ़ोतरी की आशंका अभी भी बनी हुई है. यही वजह है कि सोने और चांदी में बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं.