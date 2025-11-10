Advertisement
trendingNow12996177
Hindi Newsबिजनेस

Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी चमके, कीमतों में 1% से अधिक की बढ़त, जानें दिल्ली-मुंबई के ताजा रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 1.12% उछलकर ₹1,22,426 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1.93% की बढ़त के साथ ₹1,50,579 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 10, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी चमके, कीमतों में 1% से अधिक की बढ़त, जानें दिल्ली-मुंबई के ताजा रेट

Gold-Silver Rate Today:  सोमवार को घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 1.12% उछलकर ₹1,22,426 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1.93% की बढ़त के साथ ₹1,50,579 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी. 10 नवंबर को सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. सुबह करीब 10 बजे तक सोना ₹1,392 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ मजबूत हुआ. इस दौरान गोल्ड ने ₹1,21,768 प्रति 10 ग्राम का लो और ₹1,22,500 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है. 

क्यों आया उछाल?

सोने और चांदी की कीमतों में ये उछाल ग्लोबल पॉजिटिव संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीदों की वजह से आ रही है. इंटरनेशल मार्केट से गोल्ड-सिल्वर को मिल रहे मजबूत संकेतों ने डोमैस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ाई है. अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए करेक्शन देखा गया था. हालांकि, अब फिर से तेजी लौट आई है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती अनिश्चितता मानी जा रही है. निवेशक एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने बाजार का सेंटीमेंट बदल दिया है. कम ब्याज दरों का माहौल सोना और चांदी जैसे नॉन-इंटरेस्ट-बेयरिंग एसेट्स को और आकर्षक बनाता है. यही वजह है कि आज के सत्र में दोनों कीमती धातुओं में 1% से अधिक की तेजी देखने को मिली है.

प्रमुख शहरों में सोने का आज का भाव (10 नवंबर 2025)

चेन्नई:

24 कैरेट सोना – ₹12,448 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,410 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,515 प्रति ग्राम

मुंबई:

24 कैरेट सोना – ₹12,322 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,295 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,242 प्रति ग्राम

दिल्ली:

24 कैरेट सोना – ₹12,337 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,310 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,257 प्रति ग्राम

कोलकाता:

24 कैरेट सोना – ₹12,322 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,295 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,242 प्रति ग्राम

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold-Silver Rate Today

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट