Gold-Silver Rate Today: सोना-चांदी चमके, कीमतों में 1% से अधिक की बढ़त, जानें दिल्ली-मुंबई के ताजा रेट

Gold-Silver Rate Today: सोमवार को घरेलू कमोडिटी बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट 1.12% उछलकर ₹1,22,426 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, दिसंबर एक्सपायरी वाली चांदी 1.93% की बढ़त के साथ ₹1,50,579 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करती दिखी. 10 नवंबर को सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. सुबह करीब 10 बजे तक सोना ₹1,392 प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी के साथ मजबूत हुआ. इस दौरान गोल्ड ने ₹1,21,768 प्रति 10 ग्राम का लो और ₹1,22,500 प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है.

क्यों आया उछाल?

सोने और चांदी की कीमतों में ये उछाल ग्लोबल पॉजिटिव संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में एक और कटौती की उम्मीदों की वजह से आ रही है. इंटरनेशल मार्केट से गोल्ड-सिल्वर को मिल रहे मजबूत संकेतों ने डोमैस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ाई है. अक्टूबर में रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद सोने की कीमतों में कुछ समय के लिए करेक्शन देखा गया था. हालांकि, अब फिर से तेजी लौट आई है, जिसकी बड़ी वजह अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती अनिश्चितता मानी जा रही है. निवेशक एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीदों ने बाजार का सेंटीमेंट बदल दिया है. कम ब्याज दरों का माहौल सोना और चांदी जैसे नॉन-इंटरेस्ट-बेयरिंग एसेट्स को और आकर्षक बनाता है. यही वजह है कि आज के सत्र में दोनों कीमती धातुओं में 1% से अधिक की तेजी देखने को मिली है.

प्रमुख शहरों में सोने का आज का भाव (10 नवंबर 2025)

चेन्नई:

24 कैरेट सोना – ₹12,448 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,410 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,515 प्रति ग्राम

मुंबई:

24 कैरेट सोना – ₹12,322 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,295 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,242 प्रति ग्राम

दिल्ली:

24 कैरेट सोना – ₹12,337 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,310 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,257 प्रति ग्राम

कोलकाता:

24 कैरेट सोना – ₹12,322 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना – ₹11,295 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना – ₹9,242 प्रति ग्राम