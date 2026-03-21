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Gold-Silver Price Today: जानिए कितना नीचे आया सोना, चांदी का क्या है हाल; आपके शहर में कितना हुआ रेट?

21 मार्च को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,49,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में इसकी कीमत करीब 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:25 PM IST
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Gold-Silver Price Today: जानिए कितना नीचे आया सोना, चांदी का क्या है हाल; आपके शहर में कितना हुआ रेट?

Gold-Silver Price Today:  दुनिया भर के कई देशों में जंग जारी है. इस वक्त ग्लोबल मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. शेयर मार्केट से लेकर तेल और LPG सहित कई चींजों को लेकर हलचल मची हुई है. लेकिन, भारत में सोने की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार नरमी देखने को मिल रही है. 21 मार्च को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,49,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गया है. वहीं, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों में इसकी कीमत करीब 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. इससे एक दिन पहले यानी 20 मार्च को दिल्ली के सराफा बाजार में सोना 650 रुपये (करीब 0.42%) गिरकर 1,52,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था.

4,663.54 डॉलर/औंस पर कारोबार कर रहा है गोल्ड

इस गिरावट के पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं. इसमें बढ़ती महंगाई की चिंता, केंद्रीय बैंकों का सख्त मौद्रिक रुख और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें शामिल हैं. एनालिस्ट के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती के संकेतों ने भी सोने पर दबाव बनाए रखा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना करीब 4,663.54 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है.

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दिल्ली में क्या है हाल?

अगर शहरवार कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,49,050 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,36,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड का भाव लगभग 1,48,900 रुपये और 22 कैरेट का रेट 1,36,540 रुपये प्रति 10 ग्राम के आस-पास है.

पुणे और बेंगलुरु में क्या है रेट?

पुणे और बेंगलुरु में भी सोने की कीमतें लगभग इसी स्तर पर बनी हुई हैं. यहां 24 कैरेट सोना करीब 1,48,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,36,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. 

चांदी का क्या है हाल?

चांदी की बात करें तो इसमें भी उतार-चढ़ाव जारी है. 21 मार्च की सुबह चांदी का भाव 2,54,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया. हालांकि, इससे पहले दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत 1,800 रुपये (करीब 1%) बढ़कर 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव करीब 72.18 डॉलर प्रति औंस है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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