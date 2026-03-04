Gold-Silver Price Today: कहां पहुंचे सोने-चांदी के दाम, यहां चेक करें अपने शहर में क्या है लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: देश में बुधवार यानी 4 मार्च को भारत में सोने के रेट गिरे हैं. जबकि चांदी के रेट बढ़े हैं. मिडिल ईस्ट में दुश्मनी बढ़ने के बाद ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच इन्वेस्टर्स के सेफ-हेवन एसेट्स की तरफ भागने की वजह से इस सप्ताह की शुरुआत में तेजी देखने को मिली हैं. बुलियंस वेबसाइट के मुताबिक, बुधवार को भारत में सोने का रेट 1,61,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि भारत में चांदी का रेट 2,66,130 रुपये प्रति 1 kg है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $116.38 या 2.21% बढ़कर $5,394.28 प्रति औंस हो गया है. जबकि चांदी 1.43% बढ़कर $95.19 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी.

आज क्या है सोने का भाव?

देश के फाइनेंशियल हार्ट मुंबई में 24 कैरेट सोना लगभग 1,61,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. कोलकाता में भी ऐसा ही ट्रेंड है. जहां सोने का रेट 1,61,130 रुपये है. दोनों शहर देश की राजधानी दिल्ली से आगे हैं. जहां 24 कैरेट का रेट अभी 1,61,070 रुपये है. देश में सबसे अधिक दाम साउथ इंडिया के मार्केट में हैं. चेन्नई 1,61,820 रुपये के सबसे अधिक रेट के साथ मेट्रो शहरों में सबसे आगे है, जबकि हैदराबाद और बेंगलुरु 1,61,600 रुपये और 1,61,480 रुपये के साथ उनके ठीक पीछे है.

आज क्या है चांदी का दाम?

आज भारत के बड़े हब में चांदी के रेट हाई बने हुए हैं. मुंबई इस कीमत में तेजी का सेंटर है. मुंबई में अभी चांदी का रेट 2,65,640 रुपये प्रति kg है. देश की राजधानी दिल्ली में चांदी मुंबई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, जहां अभी चांदी का रेट 2,65,190 रुपये प्रति kg है. चेन्नई और हैदराबाद में चांदी लगभग 2,66,420 रुपये और 2,66,070 रुपये प्रति kg पर ट्रेड कर रही है. बेंगलुरु भी इसके ठीक पीछे है, जहां रेट लगभग 2,65,850 रुपये प्रति kg हैं. कोलकाता में चांदी के रेट अभी लगभग 2,65,290 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं.

शहर के हिसाब से सोने के रेट

नीचे दिए गए रेट 10 ग्राम सोने के हिसाब से हैं.

मुंबई: 1,61,350 रुपये

दिल्ली: 1,61,070 रुपये

बेंगलुरु: 1,61,480 रुपये

चेन्नई: 1,61,820 रुपये

हैदराबाद: 1,61,600 रुपये

कोलकाता: 1,61,130 रुपये

शहर के हिसाब से चांदी के रेट

ये रेट 1 kg के हिसाब से हैं.