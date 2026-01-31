Gold-Silver Price Today: गोल्ड का नया रिकॉर्ड! मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में क्या हैं लेटेस्ट रेट

Advertisement
Gold-Silver Price Today : सोने में चार दशकों में सबसे बड़ी गिरावट आई और चांदी में भी इंट्राडे में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है. देश की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में 24-कैरेट सोना लगभग 10 ग्राम पर 1,50,690 रुपये में बिक रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 03:35 PM IST
Gold-Silver Price Today :  पिछले एक हफ्ते से सोने और चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. दोनों मेटल्स में कभी बहुत तेजी देखने को मिली तो कभी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. कई सालों से सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता रहा है, क्योंकि महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय भी ये एसेट्स को बनाए रखने में कामयाब रहा है. एक कीमती मेटल होने के नाते सोना सदियों से न सिर्फ दौलत का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को बनाए रखने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. जिससे ये खराब समय में सिक्योरिटी चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन गया है.

कमजोर ग्लोबल ट्रेंड और अमेरिकी डॉलर में रिकवरी के बीच निवेशकों द्वारा भारी मुनाफा बुक करने के कारण सोने की कीमतें 10 ग्राम पर 14,000 रुपये गिर गईं हैं. इसके अलावा 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के निशान को पार करने के बाद चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट आई है.

क्यों आयी सोने-चांदी में बड़ी गिरावट? 

ये गिरावट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा केविन वॉर्श को अमेरिका के सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व के अगले प्रमुख के रूप में नॉमिनेट करने के बाद अनिश्चितता के कारण हुई है. इससे बाजार थोड़ा रिस्क-ऑफ मोड में है. शनिवार को भारत में सोने का रेट 10 ग्राम पर 1,50,970 रुपये है. जबकि चांदी का रेट 1 किलोग्राम पर 2,92,810 रुपये है.

आज क्या है सोने का रेट?

देश की फाइनेंशियल राजधानी मुंबई में, 24-कैरेट सोना लगभग 10 ग्राम पर 1,50,690 रुपये में बिक रहा है. कोलकाता में भी ऐसा ही ट्रेंड है. जहां सोने का रेट 1,50,490 रुपये है. दिल्ली में 24-कैरेट गोल्ड का रेट फिलहाल 1,50,430 रुपये है. चेन्नई 1,51,130 रुपये के पीक रेट के साथ मेट्रो शहरों में सबसे आगे है. जबकि हैदराबाद में 1,50,930 रुपये और बेंगलुरु में 1,50,810 रुपये रेट है.

चांदी का रेट?

मुंबई में चांदी की कीमतें गिरकर 2,92,280 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी मुंबई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है. इसकी कीमत फिलहाल 2,91,770 रुपये प्रति किलोग्राम है. चेन्नई और हैदराबाद में चांदी का कारोबार लगभग 2,93,130 रुपये और 2,92,740 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो रहा है. बेंगलुरु भी इसके करीब है. जहां रेट 2,92,510 रुपये प्रति किलोग्राम के आस-पास हैं. कोलकाता में चांदी की कीमतें अभी लगभग 2,91,890 रुपये पर ट्रेड कर रही हैं.

शहर के हिसाब से गोल्ड का रेट?

  • मुंबई: 1,50,690 रुपये

  • दिल्ली: 1,50,430 रुपये

  • बेंगलुरु: 1,50,810 रुपये

  • चेन्नई: 1,51,130 रुपये

  • हैदराबाद: 1,50,930 रुपये

  • कोलकाता: 1,50,490 रुपये

  • शहर के हिसाब से चांदी की दरें

  • मुंबई: 2,92,280 रुपये

  • दिल्ली: 2,91,770 रुपये

  • बेंगलुरु: 2,92,510 रुपये

  • चेन्नई: 2,93,130 रुपये

  • हैदराबाद: 2,92,740 रुपये

  • कोलकाता: 2,91,890 रुपये

 सबसे बड़ी गिरावट 

सोने में चार दशकों में सबसे बड़ी गिरावट आई और चांदी में भी रिकॉर्ड इंट्राडे गिरावट देखी गई है. सोना 12% से अधिक गिरकर $5,000 प्रति औंस से नीचे आ गया है. ये 1980 के दशक की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है. चांदी में 36% तक की गिरावट आई है.

