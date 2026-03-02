Gold-Silver Price Today : सोने के रेट्स में जोरदार उछाल, चांदी 10,000 रुपये महंगी हुई; जानें आपके शहर में क्या है भाव?

Gold-Silver Price Today : सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. इससे सर्राफा बाजार और निवेशक दोनों ही चौकन्ने हो गए हैं. देश के प्रमुख कमोडिटी बाजार MCX में सोने (10 ग्राम) की कीमत करीब ₹6,000 प्रति 10 ग्राम तक और चांदी ₹9,500 प्रति किलो तक उछल गई है. ये आज के कारोबार की सबसे बड़ी छलांगों में से एक मानी जा रही है. ये तेजी मुख्य रूप से मध्य‑पूर्व में बढ़ते जियो-पॉलिटिकल संकट और सुरक्षित निवेश यानी सेफ‑हैवन डिमांड की बढ़ती मांग के कारण देखी जा रही है. संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है. इससे निवेशक पारंपरिक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं. सोना और चांदी दोनों ही ऐसे समय में आकर्षक विकल्प बन जाते हैं जब बाजार में जोखिम की भावना बढ़ती है.

सोने और चांदी की कीमतें बढ़ीं

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतें अधिक देखने को मिली हैं. अमेरिकी सोना वायदा और अंतरराष्ट्रीय स्पॉट गोल्ड दोनों ही हाई लेवल पर हैं. ये वैश्विक स्तर पर सुरक्षित निवेश की मांग को दर्शाता है. विश्व स्तर पर ये रुझान निवेशकों को संकेत दे रहा है कि आर्थिक और जियो-पॉलिटिकल संकट का असर अब कमोडिटी मार्केट पर भी गहरा पड़ रहा है.

चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण कई निवेशक इस धातु को भी सोने के समान सेफ‑हैवन मानकर खरीद रहे हैं. इससे इसका वायदा भाव भी तेजी से ऊपर गया है. इसके साथ ही सिल्वर और गोल्ड ETF में निवेशकों की भागीदारी भी करीब 18% तक बढ़ी है. ETF के जरिए निवेशक भी इन धातुओं में सुरक्षित निवेश बढ़ा रहे हैं.

COMEX पर क्या है हाल?

COMEX पर आज यानी 2 मार्च को सोने का रेट $5,400 प्रति औंस पर पहुंच गया. ये इंट्राडे में 2.50% से ज्यादा की बढ़त है. इसी तरह COMEX चांदी का प्राइस भी एक अपसाइड गैप के साथ खुला और $96.930 प्रति औंस के इंट्राडे हाई को छू गया. सुबह के ट्रेड में ओपनिंग बेल बजने के कुछ ही मिनटों में 2% की इंट्राडे बढ़त दर्ज की है. इंटरनेशनल मार्केट के बाद भारत में सोने और चांदी के प्राइस एक बड़े अपसाइड गैप के साथ खुले हैं. MCX पर आज सोने का रेट ₹1,65,501 प्रति 10 ग्राम पर खुला और ₹1,67,915 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई को छू गया है. इसी तरह, MCX पर आज चांदी का रेट ₹2,78,644 प्रति किलो पर खुला और ₹2,85,978 के इंट्राडे हाई को छूते हुए लगभग 3.75% का इंट्राडे हाई बनाया है.

क्या सोने की कीमतें ₹2 लाख तक पहुंचेंगी?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ते जियोपॉलिटिकल रिस्क से कीमती धातुओं में तेजी से उछाल आ सकता है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में कमोडिटी रिसर्च के हेड हरीश वी ने बताया कि सोने का दाम ₹2,00,000 तक पहुंचने से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि, असली रास्ता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि टकराव कैसे बढ़ता है.

इस साल अब तक सोने में 20% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है. ये जनवरी के आखिर में रिकॉर्ड ऊंचाई से तेज गिरावट के बाद फिर से $5,000 प्रति औंस से ऊपर स्थिर हो गया है. कीमती धातु ने लगातार सातवीं महीने बढ़ोतरी दर्ज की, ये 1973 के बाद सबसे बड़ी बढ़त है.