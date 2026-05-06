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Hindi NewsबिजनेसGold-Silver Price Today: चांदी करीब ₹7,000 महंगी, क्या है सोने का हाल; खरीदने से पहले चेक कर लें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट

Gold-Silver Price Today: चांदी करीब ₹7,000 महंगी, क्या है सोने का हाल; खरीदने से पहले चेक कर लें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य शहरों के लेटेस्ट रेट

MCX पर सोना 2,119 रुपये यानी 1.41% की तेजी के साथ 1,51,872 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. पिछले कारोबारी सेशन में ये 1,49,753 रुपये पर बंद हुआ था. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 06, 2026, 09:48 PM IST
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Gold-Silver Price Today: बुधवार (6 मई 2026) को बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़त देखने को मिली. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई. इससे कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला. मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर ओपनिंग के साथ ही दोनों मेटल्स में मजबूत तेजी दर्ज की गई.

सोने की कीमत में कितना उछाल?

MCX पर सोना 2,119 रुपये यानी 1.41% की तेजी के साथ 1,51,872 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है. पिछले कारोबारी सेशन में ये 1,49,753 रुपये पर बंद हुआ था. हालांकि, मौजूदा भाव अब भी इसके 2,02,984 रुपये के रिकॉर्ड हाई से करीब 51,000 रुपये कम हैं.

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चांदी ने दिखाई ज्यादा ताकत

चांदी में और भी जोरदार तेजी देखने को मिली है. MCX पर सिल्वर 6,584 रुपये यानी 2.69% बढ़कर 2,50,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई. इससे पहले ये 2,44,316 रुपये पर बंद हुई थी. दिन के कारोबार में चांदी 2,49,316 से 2,52,000 रुपये के दायरे में रही. ओपनिंग के तुरंत बाद ही इसमें करीब 7,000 रुपये की तेजी दर्ज की गई है. इसके बावजूद चांदी अभी भी अपने ऑल-टाइम हाई से लगभग 20,600 रुपये नीचे है.

सर्राफा बाजार में क्या रहे रेट?

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार:

  • 999 शुद्धता वाला सोना: 1,47,636 रुपये प्रति 10 ग्राम

  • 995 गोल्ड: 1,47,045 रुपये

  • 916 गोल्ड: 1,35,235 रुपये

  • 750 गोल्ड: 1,10,727 रुपये

  • 585 गोल्ड: 86,367 रुपये

  • चांदी: 2,40,465 रुपये प्रति किलोग्राम

ग्लोबल मार्केट में भी मजबूती

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। स्पॉट गोल्ड करीब 1.7% उछलकर 4,633.31 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 4,643.20 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करते दिखे. डॉलर की कमजोरी और कच्चे तेल में गिरावट ने सोने को सपोर्ट दिया.

गोल्ड में तेजी की वजह क्या रही?

सोने की कीमतों में उछाल का मुख्य कारण अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीद है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है. इसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षा ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोका गया है. इस खबर के बाद डॉलर और कच्चे तेल दोनों में नरमी आई. इससे सोने की मांग बढ़ी है. जब डॉलर कमजोर होता है, तो अन्य देशों के निवेशकों के लिए सोना सस्ता हो जाता है. इससे इसकी खरीद बढ़ती है.

तेल की कीमतों में गिरावट का असर

विशेषज्ञों के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में कमी से महंगाई का दबाव घटता है और ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे बने रहने की संभावना कम हो जाती है. यह स्थिति सोने के लिए फायदेमंद मानी जाती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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