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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: अमेरिका-ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, चांदी की चमक पड़ी फीकी... कहां तक जाएगी कीमत?

Gold Rate: अमेरिका-ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, चांदी की चमक पड़ी फीकी... कहां तक जाएगी कीमत?

Gold-Silver Rate:  MCX पर आज सोना 744 रुपये गिरकर 152690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत में 468 रुपये का फॉल देखने को मिला 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 13, 2026, 08:18 AM IST
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Gold Rate: अमेरिका-ईरान में युद्ध का खतरा बढ़ते ही धड़ाम हुआ सोना, चांदी की चमक पड़ी फीकी... कहां तक जाएगी कीमत?

Gold Rate Today: अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के बाद से सोने-चांदी की कीमत में फिर से दबाव दिखने लगा है. पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पोर्ट्स पर नाकेबंदी की घोषणा की, चीन पर ईरान की मदद करने का आरोप लगाते हुए 50 फीसदी टैरिफ की चेतावनी दे दी है. वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया. इन खबरों ने ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में आग लगा दी है. कच्चा तेल फिर से 104 डॉलर के पार पहुंच गया है. तेल के दाम में लगी कीमत आग से सोने-चांदी पर फिर से क्रैश कर दिया. MCX पर सोने की कीमत में गिरावट आई है. सोना सोमवार को सस्ता हो गया है. वहीं चांदी के भाव भी गिरे है.  ग्लोबल तनाव बढ़ने के साथ ही सोना फिर से फिसलने लगा है. 

क्या है आज सोने-चांदी की कीमत

सोमवार, 13 अप्रैल को सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई. दोनों ही धातुओं की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. MCX पर आज सोना 744 रुपये गिरकर 152690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमत में 468 रुपये का फॉल देखने को मिला और 1 किलो सिल्वर का रेट आज 243300 रुपये पर पहुंच गया.  

पूरे हफ्ते सोने-चांदी में रहेगी हलचल 

सोने-चांदी के लिए यह हफ्ता काफी अहम है. इस पूरे गोल्ड-सिल्वर में भारी अस्थिरता दिख सकती है. अमेरिका-ईरान शांति वार्ता विफल फेल होने से बाजार की हालत नाजुक हो गई है. निवेशक घबराए हुए हैं. वहीं निवेशक घरेलू महंगाई और चीन के आर्थिक आंकड़ें सोने-चांदी की कीमत को प्रभावित करेंगे. ट्रेडर्स अमेरिकी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स , कच्चे तेल की कीमतों में उठापटक और फेडरल रिजर्व के आंकडडे इस हफ्ते सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित करेंगे.  

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पिछले हफ्ते सोने में लौटी थी तेजी 

इस हफ्ते सोने-चांदी की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि बीते हफ्ते सोने ने रिकवरी की थी. शुक्रवार को सोने-चांदी ने अपना कारोबार हरे निशान के साथ बंद किया था. सोने की कीमत में 2 फीसदी की बढ़त देखने को मिली थी. कमजोर डॉलर, मिडिल ईस्ट के तनाव में सीजफायर की शांति से सोने-चांदी को बल दिया था, लेकिन युद्ध को लेकर फिर से माहौल बिगड़ता जा रहा है.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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