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Hindi NewsबिजनेसGold Price: ट्रंप ने उठाया ऐसा कदम, इंटरनेशनल मार्केट में सुबह-सुबह सोना धड़ाम; बकरीद पर औंधे मुंह ग‍िरे दाम

Gold Price: ट्रंप ने उठाया ऐसा कदम, इंटरनेशनल मार्केट में सुबह-सुबह सोना धड़ाम; बकरीद पर औंधे मुंह ग‍िरे दाम

Sone Chandi Ke Rate: अमेर‍िका ने प‍िछले चार द‍िन में ईरानी सैन्‍य ठ‍िकाने पर दूसरी बार हमला क‍िया है. सीजफायर के बीच ट्रंप की तरफ से लगातार क‍िये जा रहे हमले से सोने दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. इसका असर बुधवार शाम को भारतीय बाजार में भी देखा गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 28, 2026, 08:06 AM IST
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Gold Silver Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते के लि‍ए लागू क‍िये गए सीजफायर का असर द‍िखाई नहीं दे रहा. यूएस ने प‍िछले चार द‍िन के दौरान दूसरी बार ईरान के सैन्‍य ठ‍िकानों पर हमला क‍िया है. हालांक‍ि, जानकारों का यही कहना है कि दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत का नतीजा सकारात्‍मक रहने वाला है. अब अमेर‍िका की तरफ से क‍िये गए हाल‍िया हमले के बाद सोने में बड़ी ग‍िरावट देखी जा रही है. चांदी का रेट भी औंधे मुंह ग‍िर गया है. एक बार फ‍िर से तनाव बढ़ने की आशंका से क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना आज 56 डॉलर प्रत‍ि औंस तक टूट गया.

अमेर‍िका की तरफ से हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल में तेजी आई है और सोना टूट गया. अक्‍सर ग्‍लोबल लेवल पर तनाव के बीच सोने के दाम में ग‍िरावट देखी जाती है. लेक‍िन म‍िड‍िल ईस्‍ट की टेंशन के बीच सोना लगातार टूट रहा है. गुरुवार सुबह सोने के रेट बड़ी ग‍िरावट देखी गई और यह 56 डॉलर प्रत‍ि औंस टूटकर 4400 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गया. इससे पहले बुधवार शाम भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी के दाम में बड़ी ग‍िरावट देखी गई. जनवरी 2026 में 5500 डॉलर प्रत‍ि औंस तक चढ़ने वाले गोल्‍ड के दाम में यह बड़ी ग‍िरावट है.

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घरेलू बाजार पर भी द‍िख रहा असर

अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर दाम में ग‍िरावट का असर घरेलू बाजार में भी देखने को म‍िलता है. प‍िछले द‍िनों सरकार ने सोने के आयात में कमी लाने के लि‍ए एक्‍साइज ड्यूटी में इजाफा कर द‍िया था, ज‍िसके बाद भारतीय बाजार में सोना-चांदी महंगा हो गया. गुरुवार सुबह सोना में प‍िछले दो महीने की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई. कॉमेक्‍स पर सोना टूटकर 4400 डॉलर प्रत‍ि औंस से नीचे चला गया. इस दौरान चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह 73 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखी गई. ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सेफ हेवन माने जाने वाले 
गोल्‍ड से न‍िवेशक अपना पैसा न‍िकाल रहे हैं.

घरेलू बाजार में भी धड़ाम हुआ सोना-चांदी

सरकार की तरफ से जब व‍िदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के मकसद से सोने-चांदी के आयात पर कस्‍टम ड्यूटी बढ़ाई गई थी तो दोनों धातुओं के रेट में तेजी देखी गई थी. लेक‍िन अब सोने -चांदी के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. बुधवार शाम को कारोबारी सत्र के अंत में दोनों ही धातुएं टूटकर बंद हुईं. www.ibjarates.com पर बुधवार शाम जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 2500 रुपये टूटकर 156072 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 155447 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम रह गया. 22 कैरेट वाले गोल्‍ड की बात करें तो यह ग‍िरकर 142962 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 18 कैरेट वाला 117054 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम रह गया. चांदी का रेट 5000 रुपये से ज्‍यादा टूटकर 260917 रुपये प्रत‍ि कि‍लो पर बंद हुआ.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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