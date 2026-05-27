Sone Chandi Ke Rate: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने से शांति समझौते की उम्मीद बढ़ गई है. इससे सोने और चांदी के दाम सपाट देखे जा रहे हैं. हालांकि, घरेलू बाजार में जरूर गिरावट देखी जा रही है.
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Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हुए तीन महीने पूरे हो गए. इस बीच दोनों देशों की तरफ से सीजफायर पर सहमति जताई गई. सीजफायर के बीच दोनों देशों में हो रही बातचीत के सकारात्मक नतीजे आने की उम्मीद है. हालांकि, दोनों देशों के बीच होने वाली डील उस समय बेपटरी हो गई जब एक दिन पहले अमेरिका ने साउथ ईरान में सेल्फ डिफेंस की बात कहकर हमला कर दिया. हालांकि, अमेरिका के इस कदम के बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है. जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से सोने के दाम में भारी उठा-पटक देखी जा रही है. दोनों देशों की जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमत पर भी देखा जा रहा है.
अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में बुधवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम सपाट देखे गए. सोने के रेट में इस दौरान किसी तरह की उठा-पटक नहीं देखी गई. एक दिन पहले घरेलू बाजार में मंगलवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में सोने और चांदी दोनों की कीमत में गिरावट देखने को मिली. इंटरनेशल मार्केट की बात करें तो बुधवार सुबह सोने का रेट 4510 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा. साल की शुरुआत में जनवरी 2026 में सोना चढ़कर 5500 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया था. इसके बाद ग्लोबल लेवल पर चल रही टेंशन और मुनाफावसूली से सोना गिरकर 4500 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है.
इंटरनेशनल लेवल पर होने वाली उठापटक का असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिलता है. पिछले दिनों सरकार की तरफ से आयात पर कंट्रोल करने के लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया गया था. इसके बाद भारतीय बाजार में सोना-चांदी महंगा हो गया था. बुधवार को कॉमेक्स पर सोना-चांदी के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में सोना 4510 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. वहीं, कॉमेक्स पर सोना मामूली तेजी के साथ 4,507 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया. इसी तरह चांदी में भी तेजी देखी गई और यह 77 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही थी.
हर बार जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच सोने के दाम में तेजी देखी जाती है. लेकिन ऐसा पहली बार है जब ईरान जंग के बीच दाम नीचे आ रहे हैं. निवेशक सोने से अपना निवेश शिफ्ट कर रहे हैं. सरकार ने पिछले दिनों सोने-चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया. मंगलवार शाम के समय भारतीय बाजार में सोने और चांदी के रेट में गिरावट देखी गई.
एक दिन पहले कारोबारी सत्र के अंत में www.ibjarates.com पर जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 157611 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. इसके अलावा 23 कैरेट वाला सोना 156980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, 22 कैरेट वाला सोना 144372 रुपये और 18 कैरेट वाला गोल्ड 118208 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. इस दौरान चांदी का रेट भी 5000 रुपये टूटकर 266213 रुपये प्रति किलो पर आ गया.
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