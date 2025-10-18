Advertisement
trendingNow12966726
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate Down Today: पहले बनाया रिकॉर्ड फिर धड़ाम से गिरा सोना और चांदी, MCX पर भारी गिरावट

 MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमतें, जो हाल ही में ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थीं, लगभग 3 प्रतिशत गिरकर ₹1,25,957 प्रति 10 ग्राम पर आ गईं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate Down Today: पहले बनाया रिकॉर्ड फिर धड़ाम से गिरा सोना और चांदी, MCX पर भारी गिरावट

Gold Rate Down Today : पिछले कुछ हफ्तों की बंपर तेजी के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है. ये गिरावट धनतेरस के दिन देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमतें, जो हाल ही में ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थीं, लगभग 3 प्रतिशत गिरकर ₹1,25,957 प्रति 10 ग्राम पर आ गईं.

चांदी में और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई, जो 8 प्रतिशत से अधिक गिरकर ₹1,70,415 प्रति किलोग्राम से गिरकर ₹1,53,929 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. बाजार विशेषज्ञों ने हाल के महीनों में असाधारण तेजी के बाद इस गिरावट को हेल्दी और अपेक्षित घटनाक्रम बताया है. 

इसके अलावा, भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के 18 अक्टूबर के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,320/10 ग्राम था. इसके अलावा, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,16,710/10 ग्राम था. IBA की वेबसाइट के अनुसार, आज चांदी का भाव ₹1,57,300/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमतें 250 प्रतिशत बढ़ी

वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने की कीमतों में बीते एक साल में जोरदार तेजी देखने को मिली है. पिछली दीपावली से गोल्ड की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. पिछले दो वर्षों में सोने ने 117 प्रतिशत और बीते पांच वर्षों में 158 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले एक दशक में सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी हैं.

 गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार

भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार निकल गया है.  RBI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया है.  बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार महीनों में ही सोना खरीदा, जबकि 2024 में लगभग हर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Gold Rate down today

Trending news

हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार