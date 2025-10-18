Gold Rate Down Today: पहले बनाया रिकॉर्ड फिर धड़ाम से गिरा सोना और चांदी, MCX पर भारी गिरावट

Gold Rate Down Today : पिछले कुछ हफ्तों की बंपर तेजी के बाद शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है. ये गिरावट धनतेरस के दिन देखने को मिली है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमतें, जो हाल ही में ₹1,32,294 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई थीं, लगभग 3 प्रतिशत गिरकर ₹1,25,957 प्रति 10 ग्राम पर आ गईं.

चांदी में और भी ज़्यादा गिरावट देखी गई, जो 8 प्रतिशत से अधिक गिरकर ₹1,70,415 प्रति किलोग्राम से गिरकर ₹1,53,929 प्रति किलोग्राम पर आ गई है. बाजार विशेषज्ञों ने हाल के महीनों में असाधारण तेजी के बाद इस गिरावट को हेल्दी और अपेक्षित घटनाक्रम बताया है.

इसके अलावा, भारतीय सर्राफा संघ (IBA) के 18 अक्टूबर के सुबह 8 बजे के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,320/10 ग्राम था. इसके अलावा, 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,16,710/10 ग्राम था. IBA की वेबसाइट के अनुसार, आज चांदी का भाव ₹1,57,300/किलोग्राम (सिल्वर 999 फाइन) है.

सोने की कीमतें 250 प्रतिशत बढ़ी

वैश्विक अस्थिरता के कारण सोने की कीमतों में बीते एक साल में जोरदार तेजी देखने को मिली है. पिछली दीपावली से गोल्ड की कीमतों में 65 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली. पिछले दो वर्षों में सोने ने 117 प्रतिशत और बीते पांच वर्षों में 158 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले एक दशक में सोने की कीमतें 250 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी हैं.

गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार

भारत का गोल्ड रिजर्व पहली बार बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार निकल गया है. RBI के मुताबिक, 10 अक्टूबर को समाप्त हुए हफ्ते में देश का गोल्ड रिजर्व 3.595 अरब डॉलर बढ़कर 102.365 अरब डॉलर हो गया है. बीते एक दशक में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गोल्ड की हिस्सेदारी दोगुनी हो गई है, जो कि पहले 7 प्रतिशत थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 2025 के पहले नौ महीनों में से केवल चार महीनों में ही सोना खरीदा, जबकि 2024 में लगभग हर महीने में इसमें बढ़ोतरी देखी गई थी.