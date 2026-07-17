/Gold Rate: तेल ने बिगाड़ा सोने का खेल, गिरावट पर नहीं लग रहा ब्रेक, ₹36000 गिरने के बाद और सस्ता हुआ सोना, चेक करें आज का रेट

Gold-Silver Rate: सोना खरीदने वालों के लिए साल 2026 बेहतर रहा है. 29 जनवरी के बाद सोने की कीमत में गिरावट का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है. बीच-बीच में गोल्ड रिकवरी की कोशिश करता है, लेकिन वैश्विक हालात ऐसे बने है कि कीमतें संभल नहीं पा रही है. 17 जुलाई, शुक्रवार को सोना इंटरनेशनल मार्केट में तेजी के साथ खुला, लेकिन वो तेजी को बरकरार नहीं रख पा रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड की कीमत आज 4 हजार डॉलर से नीचे पहुंच गई है. सोने में Very Bearish का स्टेटस बना हुआ है.
शुक्रवार को स्पॉट गोल्ड उठापटक के बीच झूलता दिखा है. 11 डॉलर की तेजी गिरते-गिरते 4 डॉलर पर पहुंच गई और गोल्ड प्राइस 3.978.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. कच्च तेल की कीमतों में लगातार तेजी और लगातार बढ़ रहे तनाव सोने पर दबाव बढ़ा रहे हैं. कुछ ही घंटों में गोल्ड की ये तेजी गायब हो गई और सोना 2.83 डॉलर फिसल गया. आज ये गिरावट बनी रहने की उम्मीद है, फिलहाल इसकी कीमत 3,974 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच चुका है. आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट की संभावना बनी हुई है.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं.
24 कैरेट वाला सोना 1,41,110 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट वाला सोना 1,29,780 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट वाला सोना 1.06,260 रुपये प्रति 10 ग्राम.
जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है,'सेफ हेवन' माना जाने वाला सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार कहानी अलग है. दरअसल होर्मुज बंद होने की वजह से तेल की कीमतें चढ़ रही है. तेल खरीदने के लिए अधिक डॉलर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में देश सोना बेचकर डॉलर जुटाने लगते हैं.उस डॉलर से महंगा तेल खरीदा जाता है. सप्लाई बढ़ने और मांग घटने से सोने के भाव नीचे आ रहे हैं. इस बार भी ऐसा ही हुआ है.