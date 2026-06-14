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Gold-Silver Prices Today : कितना महंगा हुआ सोना-चांदी; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या है लेटेस्ट रेट?

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,923 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,680 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 14,908 रुपये और 22 कैरेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 14, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:48 AM IST
Gold-Silver Prices Today : कितना महंगा हुआ सोना-चांदी; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या है लेटेस्ट रेट?
Image Credit: Canva/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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