/Gold-Silver Prices Today : कितना महंगा हुआ सोना-चांदी; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Prices Today : 14 जून 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर हल्का उछाल देखने को मिला है. ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और घरेलू मांग के चलते सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दाम लगातार प्रभावित हो रहे हैं. निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए आज के रेट महत्वपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि शादी-ब्याह और त्योहारों का सीजन नजदीक है. आज के ताजा भाव के अनुसार 24 कैरेट सोना 14,908 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,665 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. सोने की कीमतों में ये बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और महंगाई के दबाव का परिणाम मानी जा रही है.