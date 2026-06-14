/Gold-Silver Prices Today : कितना महंगा हुआ सोना-चांदी; जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या है लेटेस्ट रेट?

Gold-Silver Prices Today : 14 जून 2026 को भारत में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर हल्का उछाल देखने को मिला है. ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और घरेलू मांग के चलते सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं के दाम लगातार प्रभावित हो रहे हैं. निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए आज के रेट महत्वपूर्ण बने हुए हैं क्योंकि शादी-ब्याह और त्योहारों का सीजन नजदीक है. आज के ताजा भाव के अनुसार 24 कैरेट सोना 14,908 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,665 रुपये प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. सोने की कीमतों में ये बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और महंगाई के दबाव का परिणाम मानी जा रही है.
दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,923 रुपये प्रति ग्राम और 22 कैरेट सोना 13,680 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोना 14,908 रुपये और 22 कैरेट 13,665 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर है. वहीं, चेन्नई में सोने की कीमतें थोड़ी अधिक हैं, जहां 24 कैरेट सोना 15,056 रुपये और 22 कैरेट सोना 13,860 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच गया है.
दिल्ली
मुंबई
कोलकाता
चेन्नई
चांदी की बात करें तो आज बाजार में चांदी की कीमत लगभग 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 2,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. चेन्नई में चांदी का रेट थोड़ा अधिक यानी 2,700 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. औद्योगिक डिमांड और वैश्विक आर्थिक स्थिति के चलते चांदी की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव जारी रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर सेक्टर में बढ़ती मांग चांदी के दामों को लंबे समय में समर्थन दे सकती है.