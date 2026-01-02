Gold-Silver Price: कितना सस्ता हुआ सोना, चांदी कहां पहुंची, जानिए आपके शहर में क्या है रेट?

Gold-Silver Price Today: सोने को कई सालों से सबसे सुरक्षित निवेश में से एक माना जाता रहा है. महंगाई और मार्केट में उतार-चढ़ाव के समय में ये सबसे सुरक्षित निवेश है. एक कीमती धातु होने के नाते, सोना सदियों से न सिर्फ धन का प्रतीक रहा है. बल्कि वैल्यू को स्टोर करने का एक भरोसेमंद जरिया भी रहा है. ये अनिश्चित समय में सिक्योरिटी चाहने वाले निवेशकों के लिए एक लोकप्रिय ऑप्शन बन गया है. भारत में सोने की कीमत ग्लोबल और लोकल दोनों तरह के कारकों से तय होती है. अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अमेरिकी डॉलर में बढ़ोतरी और लोकल खपत ये सभी सोने की असल कीमत तय करते हैं.

सोने की कीमत?

देश में आज यानी 2 जनवरी 2026 को सोने की कीमत 24 कैरेट के लिए 13,507 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट, 12,381 रुपये प्रति ग्राम, और 18 कैरेट 10,130 रुपये प्रति ग्राम है. पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव देखा गया है. 18, 22, और 24 कैरेट सोने की कीमत में कल यानी 1 जनवरी की कीमत से 1 ग्राम सोने के लिए मामूली बढ़ोतरी हुई है. कल प्रति ग्राम कीमत (24 कैरेट सोने का रेट प्रति ग्राम) 13,507 रुपये थी, जिसमें आज 1 रुपये का बदलाव होकर 13,506 रुपये हो गया है.

चांदी के रेट क्या हैं?

फिलहाल, भारत में चांदी की कीमत 237.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,37,900 रुपये प्रति किलोग्राम है. हालांकि यह अक्सर सोने से कम महंगा होता है. फिर भी चांदी निवेशकों और गहने खरीदने वालों के लिए एक आम पसंद है. खासकर उन देशों में जो सोने के मुकाबले चांदी के गहने अधिक खरीदते हैं. चांदी की कीमत भी ग्लोबल मार्केट पर निर्भर करती है, क्योंकि औद्योगिक उपयोग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चांदी की मांग भी कीमतों में उतार-चढ़ाव में एक बड़ी भूमिका निभाती है.

सोने की कीमत-दिल्ली

दिल्ली में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,503 रुपये प्रति ग्राम है

दिल्ली में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,379 रुपये प्रति ग्राम है

सोने की कीमत-मुंबई

मुंबई में 24K सोने की मौजूदा कीमत 13,488 रुपये प्रति ग्राम है

मुंबई में 22K सोने की मौजूदा कीमत 12,364 रुपये प्रति ग्राम है

चांदी की कीमत-दिल्ली

दिल्ली में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2389 रुपये प्रति 10 ग्राम है

चांदी की कीमत-मुंबई

मुंबई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2389 रुपये प्रति 10 ग्राम है

चांदी की कीमत-कोलकाता

कोलकाता में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2389 रुपये प्रति 10 ग्राम है

चांदी की कीमत- चेन्नई

चेन्नई में 999 चांदी की मौजूदा कीमत 2569 रुपये प्रति 10 ग्राम है